تراند اليوم : حارة الشيخ الحلقة 5 الخامسة،، مشاهدة مسلسل حارة الشيح الحلقة 6 السادسة الجديدة

في أحداث مسلسل حارة الشيخ الجديدة سوسن تخشى أن يرفض شقيقها درويش خطبتها إلى حبيبها سعداوي عندما يتقدم، ووالدة سعداوي تخبرها أنها تخشى على ابنها إذا رد فعل درويش إذا علم بأن سعداوي يحب سوسن.

تحدث المواجهة المنتظرة بين الدلش ودرويش على زعامة الحارة، ودرويش يستطيع أن يهزم الدلش أمام الجميع ويصبح "فتوّة" الحارة والدلش يترك الحارة بعد الفضيحة.

يبدأ درويش في ممارسة نفوذة وفرد سطوته على الحارة وتحصيل الإتاوات من التجار ويعتدي على من يرفض دفع الإتاوة.

المعلم درويش يخبر أبوبلال بأن لن يسمح له بأن يزوج ابنته للشاب "سعيد ولد هاشم" لأنه من خارج الحارة.

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