تراند اليوم : ابتكار بديل عن المعجون يتفوق بكثير لتبيض الاسنان

وكالات - الخليج 365

هناك اختراع اخر وهو أقراص تنظيف الأسنان، وهي أقراص صغيرة يتم مضغها في الفم لتتحول إلى مسحوق ينظف الأسنان. كما أنها تتمتع بمميزات تجعلها تتفوق على معجون الأسنان التقليدي.

تعرف على ميزات هذه الأقراص في التقرير التالي.

ينصح أطباء الأسنان بضرورة تنظيفها مرتين يومياً وذلك لحمايتها من التآكل والتسوس. بيد أن معجون الأسنان والفرشاة ليست الوسيلة الوحيدة لذلك. فقرص الغسول عبارة عن قرص صغير يتم مضغه ليتحلل في الفم ويتحول إلى مسحوق. بعد برهة من الزمن يمكن استخدام فرشاة أسنان مبللة لتنظيف الأسنان، حسب ما أورد موقع "دبليو دي آر" الألماني.

يمكن الحصول على هذه الأقراص بنكهات مختلفة، ذلك أنها أيضاً تعطر الفم بالنكهة المطلوبة. كما أن ما يميز هذه الأقراص عن معجون الأسنان هو احتواؤها على نسب أقل من المواد الكيميائية.

في المقابل، يعتبر مسحوق "دياتومي"، المعروف أيضاً بمسحوق المشطورات، المكون الأساسي لأقراص تنظيف الأسنان. وهو مكون يستعمل كمرشح وكمادة ماصة. يمنح مسحوق المشطورات الأسنان لمعاناً ونعومة.

موقع "تاست" الألماني أشار إلى أن الأقراص تحتوي على الفلوريد الذي يقوي مينا الأسنان ويعطيها مناعة ضد التسوس. لكن الموقع يحذر من مضغ الأقراص إذا كان الفم جافاً، لأنها عندئذ لن تتحلل.