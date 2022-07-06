تراند اليوم : مسلسل "صد رد" الحلقة 6 .. مشاهدة مسلسل صدر رد الحلقة السادسة اونلاين

تدور أحداث مسلسل صد رد حول ثلاثة شباب في مقتبل العمر، حيث يسعى كل منهم لتحقيق ذاته داخل مصر، وذلك في إطار كوميدي.

الأحداث الرئيسية للمسلسل تدور في حارة يتزعمها أحد الأشخاص، ويعتبره الشبان الثلاث مثلهم الأعلى، وهو نفسه من يقوم بتوجيههم طوال أحداث المسلسل للسفر خارج مصر.

يواجه الثلاثة العديد من المشاكل من خلال محاولتهم السفر عن طريق تزوير جوازات السفر، ثم يقومون بمحاولات أخرى منها السفر إلى الغردقة للتعرف على أجنبيات، والهجرة من خلالهن إلى الخارج.

المسلسل بطولة علي ربيع، وأوس أوس، ومحمد عبد الرحمن، وسامي مغاوري، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هشام فتحي.