تراند اليوم : مسلسل "ساق البامبو" الحلقة 6 .. مسلسل ساق البامبو الحلقة الخامسة اونلاين

تروي حكاية مسلسل ساق البامبو قصة الشاب عيسى الطاروف ابن ولد لخادمة فلبينية ورجل كويتي تزوجها سرًا بدون علم أهله، ويستقر المقام بالابن في النهاية مع والدته في مدينة مانيلا الفلبينية لينشأ معها نشأة فقيرة، ويعيش في حالة شتات كبير بين هويتين وثقافتين مختلفتين تمامًا، وتتعقد المشكلة مع الغزو العراقي للكويت، حيث يموت اﻷب بعد الغزو، ويقرر عيسى حسم اﻷمر والسفر إلى الكويت للبحث عن عائلة والده.

"ساق البامبو" دراما خليجية تدور أحداثها عن شاب ولد من خادمة فلبينية تعمل لدى عائلة كويتية أحبها النجل الوحيد لهذه العائلة وتزوجها خفية عن أهله، وعندما عرف الأهل بزواج ابنهم من الخادمة أصروا أن يتخلى عن زوجته وطفله.

نشأ الشاب عيسى في موطن أمه نشأة فقيرة ينتظر أن يأخذه أبيه إلى الكويت فكان كلما تصعب عليه الحياة في الفلبين يتذكر بأن هناك جنة تنتظره في الكويت فيصبر، وخلال هذه الفترة كان يبحث عن نفسه وشخصه ودينه، حيث إنه لم يعرف دينه هل هو المسيحية مثل أمه، أو مسلم لأنه سيذهب إلى الكويت.

يعود الشاب إلى الكويت بحثا عن أهله ويبدأ الصراع بينه وبين جدته غنيمة وعماته خاصة وأنه يكتشف موت إبيه أثناء حرب الخليج بين الكويت والعراق.

المسلسل تأليف سعود السنعوسي وسيناريو وحوار رامي عبد الرازق ومن إخراج محمد القفاص أما البطولة فللنجمة سعاد عبد الله ويشاركها فاطمة الصفي، شجون الهاجري، عبد المحسن النمر، عبد الله البلوشي ونخبة من النجوم.

المسلسل من هنا