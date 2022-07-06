تراند اليوم : مشاهدة مسلسل "ونوس" الحلقة 5 الخامسة .. مسلسل ونوس الحلقة 6 السادسة أونلاين يوتيوب

تدور أحداث مسلسل "ونوس" في إطار دراما اجتماعية عن أحد الآباء (ياقوت) الذي يترك أبنائه ويختفي لمدة 20 عامًا، ثم يأتي شخص (ونوس) يدعي أنه صديق والدهم ويدلهم على مكان إقامته.

ويخبرهم أنه وهو يمتلكون الملايين وفقًا لقضية الميراث التي رفعها، والتي تحتاج إلى إمضاء كلًا منهما، تتطور الأمور ويبدأ الصراع بين الأبناء ما بين العودة إلى حضن الأب والأموال، أو المضي في حياتهم.

ومسلسل "ونوس" بطولة الفنان يحيى الفخرانى، وهالة صدقى، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوى، ومحمد شاهين، ونهى عابدين، وكوكى، ومحمد كيلانى وتأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج شادى الفخرانى، ويعرض على فضائية سى بى سى.

مسلسل ونوس من هنا