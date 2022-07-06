تراند اليوم : مشاهدة مسسل نص يوم الحلقة 6 السادسة أونلاين يوتيوب hd

في أحداث مسسل نص يوم الجديدة تُوافق يارا على الزواج الذي يبدو مثالياً لها وبذلك يتحطم أي أمل لدى ليال في أن يُثمر حبها لميّار .ويمر الوقت خاطفاً في سعادة وفرح وحب. ويعود ميّار ليستلم مهام أبيه في معاصر الزيتون .. وكأنه ولد من جديد .

تبدأ أحداث العمل بوفاة رجل لديه إقطاعية زيتون واسعة، فيعود ابنه المغترب (ميار) إلي البلاد لإنهاء كل الالتزامات المهنية والعائلية للسفر من جديد، إلا أنه يقع في غرام فتاة جميلة اسمها (يارا)، وهو ما يجعله يلغي سفره ويبقي في البلاد. وتمر الأحداث بالعديد من الصراعات ضمن قالب بوليسي مشوق بعد اكتشاف الشاب بأن حبيبته امرأة لعوب ومحتالة.

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