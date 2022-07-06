تراند اليوم : مشاهدة مسلسل الدمعة الحمراء: الحلقة 5 الخامسة

لا زال وردان، أخ الشيخ فاضل في أحداث مسلسل الدمعة الحمراء يريد أن يأخذ الـ"مشيخة" من أخيه، وعندما عرض عليه فاضل أن يشاور أهل القبيلة رفض بشكل قاطع، إلا أن الشيخ قد جمعهم جميعا وأجمع القوم على اختيار فاضل.

أما ثاني أهم أحداث الحلقة فكانت سفر "العراف" لوحده بعد أن وصى الصافية بابنهما الوافي، أما الجدة فلا أحد يفهم ما بالها إلا أنها تقول بأنها تبحث عن صندوقها، وطلبت من مرضي أن يرده لها.

وتوفي في هذه الحلقة رعد ابن مصلح من قبيلة الشيخ شهاب، أما علا الفارس فبعد أن اختلت بالـ"محبوبة" التقت بالوافي إلا أن لقاءهما الأول لم يكن سعيدا أبدا.

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