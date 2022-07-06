تراند اليوم : منظمة صحية تحذر المواطنين من المعلومات المتداولة باعلان شركة ألبان شهيرة

القاهرة - الخليج 365

حذرت منظمة مصريون أصحاء من خلال قلقها تجاه إعلان تليفزيوني لشركة ألبان شهيرة، حيث يقدم الإعلان معلومات غير دقيقة علمياً وقد تضر بصحة الأطفال.

وقالت المنظمة، عبر صفحتها الرسمية، اليوم الجمعة، إنه فحسب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، لبن الأبقار غير مناسب للأطفال تحت سن ١٢ شهر ولا يجب تقديمه لهم كبديل للبن الأم أو اللبن المعزز بالحديد، لأن تقديم لبن الأبقار للأطفال تحت سن ١٢ شهر يزيد من احتمال الإصابة بأنيميا نقص الحديد، ومرض السكري، والحساسية.

وأكدت على ضرورة الرضاعة الطبيعية الحصرية حتى سن ٦ شهور، ثم تقديم الأطعمة الصلبة تدريجياً مع استكمال الرضاعة الطبيعية أو تقديم لبن معزز بالحديد (وليس لبن الأبقار) حتى سن ١٢ شهر.

وأوضحت أن الإعلان لا يوضح أي من هذه المعلومات، فالرسائل التي يرسلها للآباء والأمهات ترسي ثقافة غير علمية قد تضر بصحة أطفالهم.

وأهابت مصريون أصحاء، كجزء من زيادة الوعي الصحي لدى الأسر المصرية والعربية، أن تحرص الشركات على دقة المعلومات المقدمة في المواد الإعلانية، خاصة تلك التي تمس الأطفال.