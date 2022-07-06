تراند اليوم : 100 ألف مصلَ أدوا صلاة الجمعة الأولى من رمضان بالمسجد الأقصى

القدس المحتلة- الخليج 365:

رغم القيود والحواجز، تمكن نحو 100 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتكف نحو 500 مصل في المصلى القبلي، في الجمعة الأولى لشهر رمضان الفضيل.

وقال شهود عيان- للمشرق نيوز، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي فرض فجر اليوم إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد الأقصى، واندلعت مواجهات في باب حطة وشارع الواد وقرب باب الغوانمة، على خلفية إغلاق الاحتلال حمامات باب الغوانمة، واندلعت مواجهات عنيفة في بلدة أبو ديس التي شهدت إصابات اختناق بالغاز المدمع واﻷعيرة المطاطية، وقطع الاحتلال التيار الكهربائي عن البلدة خلال المواجهات، إلا أن المواطنين وصلوا إلى المسجد وأدوا الصلاة.