تراند اليوم : صينية الدجاج المشوي من مطبخ منال العالم

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

1 ملعقة صغيرة بهارات كاري

1 ملعقة صغيرة هيل ناعم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفلاسود

1 حبة كبيرة بصل مفروم خشن

4 فص ثوممهروس

1 قرن فلفل أخضر مفروم

1 كيلو دجاج

2 حبة متوسطة جزر أرباع

2 حبة متوسطة بطاطس أرباع

10 حبة مشروم صحيح

1 كوب فاصوليا طويلة

1 حبة كبيرة طماطم أرباع

1 كوب قرنبيط زهرات

طريقة التحضير

1. في طبق صغير ضعي الكركم، البابريكا، الثوم، البصل، الكمون، الكزبرة، الزنجبيل، بهارات الكاري، الهيل، الملح والفلفل. قلبي البهارات لتختلط.

2. وزعي نصف كمية البهارات في داخل وعلى خارج الدجاج. إدعكي الدجاج ليتغطى تماما بالبهارات.

3. في طبق صغير ضعي البصل، الثوم والفلفل. أضيفي قليل من البهارات وقلبي لتختلط. ضعي خليط البصل في تجويف الدجاجة.

4. أحضري صينية فرن واسعة.

5. أحضري الكيس الخاص بشوي الدجاج.

6. في الكيس ضعي الجزر، البطاطس، المشروم، الفاصوليا، الطماطم والقرنبيط. وزعي بقية البهارات.

7. ضعي الدجاجة على الخضروات في الكيس. أقفلي الكيس حسب التعليمات التي على العبوة.

8. سخني الفرن على درجة حرارة ١٨٠م.

9. ضعي الدجاج والخضروات في الفرن لمدة ساعة إلى ساعة ونصف إلى أن تنضج تماما وتتحمر.

10. قدمي الدجاج والخضروات مباشرة مع سلطة اللبن والخبز العربي.