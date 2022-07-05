تراند اليوم : مباراة ريكو وجمال .. ziggo sport live مباشر HD مباراة جمال بن صديق ضد ريكو 2021

مباراة ريكو وجمال .. ziggo sport live مباشر HD مباراة جمال بن صديق ضد ريكو 2021 مشاهدة بث مباشر نزال جمال بن صديق وريكو فيرهوفن مساء اليوم السبت 23 أكتوبر بمدينة روتردام الهولندية.

وسيحتضن ملعب غيلريدوم الخاص لنادي فيتيس ارنهيم نزال المغربي جمال بن صديق ضد الهولندي ريكو فيرهوفن .

ويقام موعد نزال جمال بن صديق ضد ريكو فيرهوفن في الكيك بوكسينك في تمام الساعة 22:00 مساءً بتوقيت المغرب .

موعد نزال جمال بن صديق ضد ريكو فيرهوفن في الكيك بوكسينك

إنطلاق المباراة »: مساء يوم السبت 23 أكتوبر 2021

المباراة: جمال بن صديق vs ريكو فيرهوفن

البطولة: الكيك بوكسينغ

المباراة: جمال vs ريكو

البطولة: غلوري 79 « 79 GLORY »

المباراة: جمال vs ريكو

القناة الناقلة : Ziggo Sport

المباراة : VERHOEVEN VS BEN SADDIK

ستقام موعد نزال جمال بن صادق ضد ريكو فيرهوفن في الكيك بوكسينك في تمام الساعة 22:00 مساءً بتوقيت المغرب .

يقدم لكم موقع كوورة بريس القنوات الناقلة موعد نزال بطل الملاكمة المغربي الجمال بن صادق أمام ريكو فيرهوفن اليوم السبت 23 أكتوبر 2021

القنوات الناقلة لمباراة جمال بن صديق ضد ريكو فيرهوفن

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