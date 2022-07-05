تراند اليوم : بث مباشر بيراميدز .. مشاهدة مباراة بيراميدز وعزام يونايتد بث مباشر HD بيراميدز بث مباشر اليوم وعزام يونايتد بث مباشر بيراميدز وعزام يونايتد

مشاهدة مباراة بيراميدز وعزام يونايتد بث مباشر في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية، في المباراة التي تقام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفشل بيراميدز في التسجيل باللقاء الأول الذي أقيم بتزانيا، فريق بيراميدز لم يظهر بالمستوى المأمول منه وخاصة وأنه كان يواجه فريق أقل منه في القدرات والإمكانيات إلا أن أداء الفريق ظهر متذبذبا بسبب غياب عبدالله السعيد الذي لم يتواجد في لقاء الذهاب، المصري سيبحث في لقاء اليوم عن تحقيق الانتصار والتأهل لدور الـ32 مكرر من البطولة الإفريقية ولا سيما وأن بيراميدز أحد أقوى المرشحين على اللقب، وسيسعى الفريق إلى تفادي أخطاء لقاء الذهاب أملا في تفادي أي مفاجأت في لقاء اليوم.

بيراميدز استعاد قبل لقاء اليوم خدمات عبد الله السعيد قائد الفريق والذي غاب عن اللقاء الأول بسبب الاجهاد بعد مشاركته مع منتخب مصر أمام ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال بينما اسبتعد إسلام عيسى لاعب الفريق الذي تعرض للإصابة في لقاء الذهاب ولم يعد مع البعثة لوجوده في ترانزيت بإثيوبيا حتى تحسنت حالته كما يغيب عن بيراميدز في لقاء اليوم ناصر منسي وأحمد دعدور ووليد الكراتي وهشام محمد وحسين السيد وفخر الدين بن يوسف لعدم قيدهم في القائمة الإفريقية للفريق، واستدعى إيهاب جلال للقاء اليوم قائمة تضم كل من، شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر - أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة -عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - عماد ميهوب -دودو الجباس

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام عزام

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

الوسط: عبدالله السعيد - رمضان صبحي - نبيل عماد دونجا - إبراهيم حسن - إيريك تراوري

الهجوم: إبراهيم عادل

موعد مباراة بيراميدز وعزام يونايتد والقنوات الناقلة لها

تنطلق مباراة بيراميدز وعزام يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس، وتذاع مباراة بيراميدز وعزام يونايتد عبر موقعنا يلا شوت توداي وأون تايم سبورت.

وفي الجانب الأخر سيبحث فريق عزام يونايتد التنزاني في لقاء اليوم عن تقديم أداء قوي أمام بيراميدز والوصول باللقاء إلى ركلات الجزاء الترجيحية أملا في تحقيق المفاجأة ومواصلة مغامرته الإفريقية، فريق عزام قدم بعض الخطورة في لقاء الذهاب على مرمى إكرامي ولا سيما وأن الفريق يمتلك جنحين في غاية السرعة، وسيسعى الفريق إلى استغلال اتساع الملعب في لقاء اليوم والاعتماد على الكرات الطويلة المرسلة من الخلف للأمام للوصول لشباك شريف إكرامي وقلب الطاولة على بيراميدز والاطاحة به من البطولة الإفريقية.الخروج من اللقاء بنتجة تسهل مأمورية الفريق للتأهل للدور القادم من البطولة الإفريقية، فريق عزام يونايتد من الفرق صاحبة السمعة الطيبة في تنزاني وستسلح في لقاء اليوم بالقوة الضاربة أملا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز تسهل مأموريته في التأهل للدور القادم من البطولة الإفريقية.