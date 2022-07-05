تراند اليوم : ماتش الأهلي مباشر الآن .. بث مباشر الاهلي HD الاهلي مباشر ضد الحرس الوطني HD الأهلي اليوم مباشر ضد الحرس الوطني بث مباشر الأهلي اليوم

ماتش الأهلي مباشر الآن .. بث مباشر الاهلي HD الاهلي مباشر ضد الحرس الوطني HD الأهلي اليوم مباشر ضد الحرس الوطني بث مباشر الأهلي اليوم يخوض فريق الأهلي المصري مباراته أمام نظيره الحرس الوطني النيجري مساء اليوم السبت 23/10/2021 لحساب مباراة الإياب للدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا.وسيتم نقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت "1"، في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين، الساعة 6:00 بتوقيت مصر. وقد حددت القناة الناقلة المعلق أيمن الكاشف للتعليق على المباراة باللغة العربية.

و يستضيف فريق الأهلي نظيره الحرس الوطني، في إياب دور الـ32 من المسابقة الأعرق بالقارة السمراء، مساء يوم السبت 23 أكتوبر/تشرين الأول، على ملعب السلام بالقاهرة.

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وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، السادسة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا

يتم بث مباراة الأهلي والحرس الوطني من النيجر عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية على الهواء مباشرة.

وستبدأ قنوات بي إن سبورتس بنقل دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

يذكر أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالأميرة السمراء بـ10 مناسبات، آخرها في يوليو/ تموز الماضي على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.