تراند اليوم : الهلال مباشر .. بث مباشر الهلال والرائد مشاهدة مباراة الهلال والرائد اليوم السبت بث مباشر الهلال الرائد يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر HD

الهلال مباشر بث مباشر الهلال والرائد مشاهدة مباراة الهلال والرائد اليوم السبت بث مباشر الهلال الرائد يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر HD مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، يعود الهلال من جديد للمنافسة المحلية بعدما اجتاز اختباره الأسيوي عن جدارة واستحقاق وتأهل للنهائي على حساب النصر مواطنه في لقاء اتسم بالندية والإثارة للدقائق الأخيرة من اللقاء، وسيبحث الهلال في لقاء اليوم عن تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لبدء رحلة البحث عن القمة، علما بإن الفريق تعادل في أخر مواجهة له بالدوري وكان أمام الحزم.

الهلال قبل لقاء اليوم يتواجد في المركز السابع برصيد 12 نقطة بعدما شارك في 6 مباريات فقط، حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلهم ولم يتعرض لأي هزيمة وأحرز الفريق 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الرائد

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع:ناصر الدوسري - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

خط الوسط: لوسيانو فييتو - عبد الله عطيف - جوستافو كوييار - أندريه كارييو

خط الهجوم: بافيتمبي جوميس - موسى ماريجا

موعد مباراة الهلال الرائد والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والرائد في تمام الساعة السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة الهلال والرائد عبر موقعنا يلا شوت توداي و ssc الرياضية الناقل الحصري الجديد للدوري السعودي.

وفي الجانب الأخر سيبحث الرائد في لقاء اليوم عن الخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها في الأسبوع الماضي أمام الفيحاء بهدف دون رد، الرائد يدرك تماما مدى صعوبة مباراة اليوم في ظل المعنويات العالية للهلال إلا أنه سيخوض المباراة في حدود امكانياته وقدراته أملا في تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تقدمه للأمام.

يتواجد الرائد في المركز التاسع برصيد 11 نقطة حصدهم الفريق من الانتصار في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين ومني بالهزيمة في ثلاث مباريات وأحرز الفريق 11 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

تشكيل الرائد المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: أحمد الرحيلي

خط الدفاع: انطونيو دوس سانتوس - عقيل بلغيث الصحبي - محمد سالم - خالد عبدالعزيز الخثلان

خط الوسط:سلطان الفرحان - عبدالله يحيى مجرشي

خط الوسط الهجومي: محمد سالم الدوسري - - عبدالله محمد المقرن - أحمد يوسف الزين