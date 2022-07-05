تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. مباراه الاهلي اليوم بث مباشر HD مشاهده مباره الاهلي اليوم ضد الحرس الوطني HD ماتش الاهلي بث مباشر مباراة الاهلي والحرس الوطني بث مباشر

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دوري أبطال آسيا.. خطوة رسمية تنقذ مشاركة الاتحاد السعودي

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، السادسة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا

يتم بث مباراة الأهلي والحرس الوطني من النيجر عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية على الهواء مباشرة.

وستبدأ قنوات بي إن سبورتس بنقل دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

يذكر أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالأميرة السمراء بـ10 مناسبات، آخرها في يوليو/ تموز الماضي على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.