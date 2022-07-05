تراند اليوم : ماتش الاهلي مباشر .. مباراة الاهلي مباشر ضد الحرس الوطني مشاهده مباره الاهلي اليوم بث مباشر مباراه الاهلي والحرس الوطني بث مباشر الاهلي والحرس الوطني

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مباراة الأهلي وجيندارميري ناشونال

فريق الاهلي هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك لحساب مباريات الاياب من الدور الثاني لدوري ابطال افريقيا للموسم الحالي ، فريق الاهلي كان قد فشل في تحقيق الانتصار في مباراه الذهاب مع خصمه جيندارميري ناشونال يوم السبت الماضي وانتهت المباراه بتعادل بهدف مقابل هدف ، فريق الاهلي اليوم سوف يخوض المباراه بكل قوه وبجميع الاعبين من اجل تحقيق الانتصار علي جيندارميري ناشونال من اجل الوصول الي دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.

موعد مباراة الأهلي وجيندارميري ناشونال

وعلي الجانب الاخر فريق جيندارميري ناشونال فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك لحساب مباريات الاياب من الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا ، فريق جيندارميري ناشونال كان قد نجح في البقاء في المنافسه علي التاهل لدور المجموعات وذلك بعد ان تعادل مع الاهلي في مواجهه الذهاب بنتيجه هدف مقابل هدف لفريق جيندارميري ناشونال ، فريق جيندارميري ناشونال هو الاخر اليوم سوف يلعب المباراه وو يريد الاستمرار في البقاء في المنافسه علي التاهل التاريخي الي دور المجموعات.