تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2022 في سوريا .. نتائج بكالوريا في سوريا moed gov sy 2022 وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا حسب الاسم

موقع وزارة التربية السورية لصدور نتائج شهادة التعليم الثانوي العام في سوريا 2022 البكالوريا حسب رقم الاكتتاب و حسب الاسم www.syrianeducation.org.sy و http://www.moed.gov.sy/site في كل المحافظات و المراكز ستصدر قريبا و يتم اتاحتها لجميع الطلاب و مختلف الفروع الشرعية و الفنية و المهنية النسوية و الصناعية و التجارية و شهادة الثانوية العامة السورية على الموقع الالكتروني لنتائج امتحانات اخر العام الدورة الاساسية .

نتائج البكالوريا 2022 في سوريا

كمثل كل عام ينتظر طلاب الفروع المختلفة موعد صدور نتائج شهادة البكالوريا السورية بفارغ الصبر في ظل الاجواء التى تحدث بالبلاد و يقوم موقع وزارة التربية الجديد www.moed.gov.sy باعلان درجات المواد بطرق مختلفة حسب الاسم او حسب رقم الاكتتاب او حسب المدرسة و اسماء الاوائل في الثانوية العامة و الشرعية و المهنية على مستوى القطر في كل محافظات سوريا مثل حلب و دمشق و اللاذقية و الحسكة و دير الزور و و ريف دمشق و حماة و غيرها من المناطق المقسمة للادارات التعليمية .

موقع وزارة التربية السورية نتائج 2022 www.syrianeducation.org.sy

بجانب الموقع الالكتروني الجديد www.moed.gov.sy يظل الرابط القديم على مشرق صاحب الوجود الاكبر و الاشمل و يحظى بمعاملة خاصة لانه الموقع الرسمي لوزراة التربية في سوريا www.syrianeducation.org.sy و كانت و مازالت تعلن عليه نتائج شهادة الثانوية في سوريا و لكن للتسهيل على الطلاب و اولياء الامور في الاستعلام و معرفة الدرجات و المجموع العام و الاستعداد للمفاضلة الالكترونية و بسبب ما تعرضت له سيرفرات الموقع من قبل فتم انشاء موقع اضافي و هو الجديد يعلن كلاً منهما نتائج البكالوريا السورية 2022 في نفس الوقت كما تم مع نتائج التاسع منذ ايام قليلة للتعليم الاساسي و الشرعي و تجدون عليه الثانوية العامة و الشرعية و المهنية .

وطورت مديرية المعلوماتية في وزارة التربية تطبيق نتائج امتحانات الشهادات العامة حيث يتيح هذا التطبيق الاستعلام عن نتائج امتحانات الشهادات العامة بكافة فروعها في الجمهورية العربية السورية عند صدورها وهو حالياً متوافق مع أجهزة الهواتف التي تعمل على نظام Android ولاحقاً سيكون هناك نسخة للهواتف التي تعمل بنظام IOS ( التطبيق من هنا)

