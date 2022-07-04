تراند اليوم : تسجيل عمال اسرائيل : التسجيل لتصاريح العمال 2022 -2023

يبحث الالاف من أبناء قطاع غزة عن رابط تسجيل عمال إسرائيل مع إعلان وزارة العمل في القطاع عن تمديد التسجيل لتصاريح العمال للذين لم يستطيعوا التسجيل خلال الفترة السابقة التي ضمن تسجيل 90 ألف عامل وفق نقابات عمال فلسطين.

وبلغ عدد الأسماء المرسلة من أصل 90 ألفاً من قبل وزارة العمل إلى وزارة الشؤون المدنية قرابة 8300 إسم عامل ومرشح للحصول على تصريح.

تسجيل عمال اسرائيل

ويمكن حالياً دخول جميع الراغبين في التسجيل في رابط تسجيل عمال إسرائيل من خلال بوابة الدخول الموحد وزارة العمل في قطاع غزة.

ويتبلغ كوتة التصاريح الخاصة بقطاع غزة 14 ألفاً 12 ألفاً منهم يعملون في إسرائيل وهناك 2000 إسماً تحتاج لأن يشغلها عمال جدد.

ووفق رئيس نقابات عمال فلسطين شاهر سعد سيحصل العمال على تصاريح تحت مسمى عامل بدلاً من حاجات اقتصادية وسيخفض العمر إلى 24 عاماً.

التسجيل لتصاريح العمال

يذكر أن شروط تسجيل العمال الراغبين في العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 وفقا للشروط الآتية:

أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما.

ألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت.

ألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر.

حاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس “كورونا”، وغير مصاب في الفترة الحالية.

وأوضحت وزارة العمل في غزة، أن إعادة فتح التسجيل سيكون بشكل استثنائي ابتداء من يوم الأحد 3/7/2022، الساعة الثانية مساءً، وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 5/7/2022 في تمام الساعة الثالثة مساءً.

رابط التسجيل لتصاريح العمل في الداخل لعمال غزة