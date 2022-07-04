تراند اليوم : بث مباشر برشلونة الان .. بث مباشر برشلونة وفالنسيا HD بث مباشر برشلونه وفالنسيا مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر ماتش برشلونة HD

رابط البث المباشر لمواجهه برشلونه ضد فالنسيا valencia vs barcelona اليوم الاحد في قمه الدوري الاسباني لهذا الموسم ، بعد ان فشل في تحقيق نتيجه جيده في لقاء الذهاب مع نابولي الايطالي علي ارضه في دور ال16 من الدوري الاوروبي الخميس الماضي ينزل اليوم فريق برشلونه ضيفا ثقيلا علي خصمه فريق فالنسيا وهو يبحث عن الاستمرار في التقدم اكثر في مراكز في جدول ترتيب الدوري مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الاسبوع الخامس والعشرين ضمن منافسات الدور الثاني في هذا الموسم من عمر الدوري الاسباني ، علي ارضيه ملعب المستايا الليله سوف تقام مباراه الاياب بين برشلونه وفالنسيا في هذا الموسم وكانت مباراه الذهاب قد حقق فيها برشلونه الانتصار بثلاث اهداف مقابل هدف ، وسوف تبدا اليوم مباراه برشلونه وفالنسيا في تمام الساعه الخامسه والربع مساءا بتوقيت القاهره.

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برشلونه هو الضيف في لقاء الليله وذلك ضمن مباريات الاسبوع الخامس والعشرين من عمر الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق برشلونه قبل قمه هذا الاسبوع في الدوري الاسباني كان قد تعادل في مباراته مع فريق نابولي الايطالي الخميس الماضي في علي ارضه في لقاء ذهاب دور ال16 من الدوري الاوروبي لهذا الموسم وفشل فريق برشلونه في تحقيق الانتصار في لقاء الذهاب قبل لقاء الاياب بتعادل مع الفريق الايطالي بنتيجه هدف مقابل هدف ، وقبل مواجهه فالنسيا يحتل حاليا برشلونه المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 39 نقطه وذلك بعد ان خاض 23 مباراه الي الان ومن خلالهم كان فريق برشلونه قد حقق الانتصار في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر برشلونه اربع مباريات في الدوري.

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اما علي الجانب الاخر فريق فالنسيا فهو صاحب الارض في هذه القمه مع برشلونه في منافسات الاسبوع الخامس والعشرين من عمر الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق فالنسيا قبل ان يستقبل برشلونه حاليا هو صاحب المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم وذلك برصيد 30 نقطه جمعهم فالنسيا بعد ان خاض 24 لقاء الي الان ومن خلال هذه المباريات كان فريق فالنسيا قد حقق الانتصار في هذا الموسم في الدوري في 7 لقاءات وتعادل الفريق في 9 لقاءات وتلقي فالنسيا الخساره في 8 لقاءات قبل ان يستقبل الكبير برشلونه الليله ، واخر مباراه لعبها فريق فالنسيا في الدوري كانت مع فريق الافيس الاحد الماضي خارج ارضه وخسر فالنسيا هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف.