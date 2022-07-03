تراند اليوم : الشرطة الايرانية تعتقل فتاة كانت تسير عارية بأحد الشوارع لهذه الأسباب!!

طهران/ الخليج 365

أعلنت وسائل اعلام محلية ان الأجهزة الأمنية الإيرانية، اعتقلت أمس الثلاثاء، فتاة كانت تسير عارية تمامًا عصر يوم أمس في أحد شوارع مدينة “ياسوج” جنوب غربي إيران.

وأكدت "أن الفتاة قامت بتلك الخطوة احتجاجًا على الأوضاع في البلاد، وعدم قدرتها على الحصول على وظيفة رغم تخرجها قبل أربع سنوات من الجامعة"، وفق ما ذكرته قناة "آزادي" المحلية

من جانبها، قالت الأجهزة الأمنية في بيان صحافي نشرته على موقع الشرطة، "إن الفتاة التي خرجت نصف عارية أمس في أحد شوارع مدينة ياسوج، لم تكن بكامل وعيها"، مضيفة أن "السلطات الأمنية وبعد الحصول على أوامر قضائية قامت باعتقال الفتاة، ونقلها إلى مركز الشرطة".

وزعم البيان "أن تحقيقات الشرطة، تشير إلى أن الفتاة كانت تعاني من اضطرابات عقلية ونفسية، وتخضع حاليًّا للمراقبة، ويجري التحقيق في الموضوع".

وفي الـ7 من يوليو/ تموز الماضي، اعتقلت قوات الشرطة في مدينة شيراز جنوب إيران، امرأة كانت تسير عارية بوضح النهار، وحكم عليها بالسجن لمدة سنتين؛ بسبب قيامها بنشر صورها ومقطع فيديو لها وهي تسير عارية في شوارع المدينة.