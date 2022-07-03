تراند اليوم : طريقة عمل البسبوسة بالزبادي .. أبسط طريقة لإعداد البسبوسة بالزبادي في المنزل

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فلسطين / الخليج 365
في فصل الشتاء تزداد رغبة الكثير من ربات البيوت في اعداد أشهى أنواع الحلويات لأسرتهن ، لما فيها من فائدة عظيمة وامداد الجسم بالطاقة ، حيث يقدم لكم "الخليج 365" خطوات اعداد طبق البسبوسة الشهية بالزبادي من المنزل ، لجميع الباحثين عن أفضل طريقة لاعداد طبق البسبوسة بالزبادي.
البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة المحببة للجميع، حيث تعتبر البسبوسة من الحلويات التقليديّة المشهورة بشكل كبير، وتختلف طرق تحضيرها فمنها ما يحضر بجوز الهند، ومنها ما يحضر بلبن الزبادي، ومنها بعصير البرتقال الطبيعي وغيرها الكثير، بالإضافة إلى أنّها تحتوي على العديد من العناصر الغذائيّة المفيدة للجسم.
ويعتبر السميد الناعم العنصر الأساسي فيها، بالإضافة إلى أنها من الحلويات التي يوضع عليها القطر، وسنتعرف في هذا المقال على طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي وجوز الهند.البسبوسة الفلسطينيّة بالزبادي وجوز الهندالمكونات
المقادير8 اشخاص
- 2 كوب سميد ناعم
- 1 كوب دقيق
- 2 كوب زبادي (200 جرام)
- 1/4 كوب زيت نباتي
- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
- 1 ملعقة ملح
- 1 ملعقة فانيليا
- 3 ملاعق جوز هند مبشور
- 1/2 كوب سكر أبيض
- 1 بيضة حجم كبير
- الشيرة
- 2 كوب سكر
- كوب ونصف ماء
- عصير ليمونة كبيرة
- فانيليا
طريقة التحضير
في وعاء للعجن ضعي البيضة والسكر والزيت والفانيليا و الملح و الزبادي واخلطي جيدًا.
أضيفي جزء من السميد مرة وجزء من الدقيق مرة بالتدريج حتي يتجانس خليط البسبوسة وتصبح لينة نوعًا.
ضعي خليط البسبوسة في صينية مدهونة ومرشوشة بقسماط ناعم أو دقيق حتى لاتلتصق.
إخبزي الصينية في الفرن علي 160 درجة مئوية حتى يحمر الوجه.
لعمل الشيرة
ضعي السكر والماء في وعاء متوسط ليغلي ثم أضيفي الليمون على نار هادئة حتى يتكاثف الخليط قليلًا ويصبح خفيفًا نوعًا كالعسل. أبعديه عن النار وأضيفي الفانيليا.
صبي الشيرة وهي باردة على البسبوسة فور خروجها من الفرن. ثم رشي جوز الهند فوق الوجه ليلتصق بالشيرة. أتركيها تبرد.
قطعيها وقدميها مع القهوة في أمسيات الأسرة. بالهنا والشفا.