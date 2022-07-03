تراند اليوم : طريقة عمل البسبوسة بالزبادي .. أبسط طريقة لإعداد البسبوسة بالزبادي في المنزل

فلسطين / الخليج 365

في فصل الشتاء تزداد رغبة الكثير من ربات البيوت في اعداد أشهى أنواع الحلويات لأسرتهن ، لما فيها من فائدة عظيمة وامداد الجسم بالطاقة ، حيث يقدم لكم "الخليج 365" خطوات اعداد طبق البسبوسة الشهية بالزبادي من المنزل ، لجميع الباحثين عن أفضل طريقة لاعداد طبق البسبوسة بالزبادي.

البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة المحببة للجميع، حيث تعتبر البسبوسة من الحلويات التقليديّة المشهورة بشكل كبير، وتختلف طرق تحضيرها فمنها ما يحضر بجوز الهند، ومنها ما يحضر بلبن الزبادي، ومنها بعصير البرتقال الطبيعي وغيرها الكثير، بالإضافة إلى أنّها تحتوي على العديد من العناصر الغذائيّة المفيدة للجسم. ويعتبر السميد الناعم العنصر الأساسي فيها، بالإضافة إلى أنها من الحلويات التي يوضع عليها القطر، وسنتعرف في هذا المقال على طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي وجوز الهند.البسبوسة الفلسطينيّة بالزبادي وجوز الهندالمكونات

المقادير 8 اشخاص 2 كوب سميد ناعم

1 كوب دقيق

2 كوب زبادي (200 جرام)

1/4 كوب زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة ملح

1 ملعقة فانيليا

3 ملاعق جوز هند مبشور 1/2 كوب سكر أبيض

1 بيضة حجم كبير

الشيرة

2 كوب سكر

كوب ونصف ماء

عصير ليمونة كبيرة

فانيليا