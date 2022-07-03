تراند اليوم : العثور على يونس قنديل أمين عام مؤسسة مؤمنون بلا حدود

عمان ( الأردن ) - الخليج 365

عثرت الاجهزة الامنية الأردنية، صباح اليوم السبت على أمين عام مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" يونس قنديل بعد تعرضه للضرب والتعذيب.

وبحسب أصدقاء قنديل الذين نشروا عبر حسابتهم في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انباء العثور عليه مع الاشارة الى تعرضه للضرب والايذاء.

وكانت مديرية الامن العام قج اعلنت انها تلقت بلاغا ورد مساء الجمعة باختفاء أمين عام مؤسسة مؤمنون بلا حدود يونس قنديل في العاصمة عمان، والتحقيق جار.

واضاف مصدر في المديرية ان قنديل اختفى في منطقة طارق بعد العثور على مركبته وهو ليس بداخلها.

من ناحيته، قال عماد قنديل، في حديث لقناة محلية: "أجبر شقيقي على النزول من مركبته من قبل ثلاثة مقنعين،حيث جرى اصطحابه إلى منطقة حرشية على الطريق العام المؤدي لمدينة الزرقاء، وعثر عليه مربوطا هناك وعليه آثار تعذيب".

وكان قنديل كشف في وقت سابق، اختفاء شقيقه في ظروف غامضة في العاصمة الأردنية عمان



