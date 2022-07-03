تراند اليوم : مؤسس الفيسيوك ينضم لمجموعة اسرائيلية سرية

القدس المحتلة / الخليج 365

انضم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ، لمجموعة إسرائيلية سرية على موقعه الاجتماعي الشهير الأمر الذي أثار عاصفة من التساؤلات.

وقالت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية إن المجموعة تدعى "تل أبيب السرية" وتضم 220 ألف عضو، مشيرة إلى أن زوكربرغ انضم لها الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة: "لكن لم يلاحظ أحد وجوده إلا يوم الاثنين، حيث رحب به مجموعة من الأعضاء".

ورد الملياردير على الترحيبات بالقول: "أهلا. أنا سعيد بوجودي معكم من أجل التقرب أكثر من تل أبيب. مر وقت طويل على آخر زيارة لي لهذه المدينة. شكرا على إنشاء هذا الفضاء".

ولا يعرف متى كانت آخر زيارة لزوكبرغ إلى إسرائيل، إلا أن الصحيفة رجحت أنها كانت عام 2012.

انضمامه للمجموعة، طرح عدد من المتابعين تساؤلات حول هذا الانضمام، حيث قالوا إن هذه المجموعة الإسرائيلية لا تتميز بشيء مثير، شأنها شأن سائر المجموعات على "فيسبوك"، التي يناقش أعضاؤها مواضيع مختلفة حول الملابس والسكن والمطاعم والمنتجات الصحية.

فيما قال أحد المعلقين بشكل ساخر: "وأخيرا، بات مارك يملك ما يكفي من المال لشراء منزل في تل أبيب" .. إذ أن "فيسبوك" يملك مكتبا في تل أبيب، يعمل به أكثر من 100 موظف.