تراند اليوم : زين مالك: أنا لست مسلما ولا أؤمن بالآخرة

وكالات - الخليج 365

في تصريحات مثيرة ومفاجئة لجميع معجبيه، أعلن المطرب الإنجليزي صاحب الأصول الباكستانية، زين مالك، تخليه عن الدين الإسلامي.

وفي مقابلة مع مجلة "Vogue" قال مالك زين، إنه لا يعتبر نفسه مسلما، ولا يؤمن بالصلاة، ولا الجحيم، ولا الآخرة. ويعتبر رده مفاجئا حيث أنه لم يعلن من قبل عن تركه الاسلام.

وأضاف: "أومن أنه ومهما كانت معتقدات الأشخاص فهي أمر خاص بينهم وبين الشخص أو الشيء الذي يعبدونه، بالنسبة لي، لدي اعتقاد روحاني بوجود إلاه، لكنني لا أؤمن بالجحيم والآخرة".

وتابع: "أريد فقط أن أحتفظ بمعتقداتي بيني وبين ما أؤمن به، أعتقد أن ذلك يجعلني أمضي قدماً في حياتي بسلاسة، لو تصرفت بسلوك حسن، ستتم معاملتي بطريقة حسنة، هذا كل ما في الأمر".

وأردف قائلا: "لا أؤمن أنني بحاجة إلى أن آكل لحماً معيناً تمت الصلاة عليه بطريقة معينة، لا أؤمن أن علي الصلاة بلغة معينة خمس مرات يومياً".

وبحسب زين مالك، فإن والديه لم يعارضا تركه الإسلام، مضيفا أنه وبعد تعلمه الإسلام، وذهابه إلى المسجد، تركا له حرية الاختيار بنفسه.

وختم زين حديثه بالقول، إنه سعيد لأنه بنى حياته منذ الطفولة على تعاليم الدين الإسلامي، الذي تخلى عنه الآن