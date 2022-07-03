تراند اليوم : تعرّف على 10 أسباب وراء الشعور بألم فى الجهة اليسرى من البطن

صحة / الخليج 365

قد تشعر أحياناً بألم فى الجهة اليسرى أسفل البطن، والذى لا يدعو أحيانا للقلق، ولكن قد يكون أحد أعراض مشاكل صحية، والبعض لا يعلم الأسباب الحقيقة، والتى منها التهاب الأمعاء وعسر الهضم وغيرها من الأسباب التى نتعرف لها وفقاً لما ذكره موقع "medicalnewstoday".

1ـ يسبب التهاب الأمعاء الشعور بألم أسفل البطن ويزداد أثناء وبعد تناول وجبة الطعام.

2ـ نقص الفيتامينات وأعراضها مثل الغازات، الانتفاخ، فقدان الوزن، إسهال

3ـ الغازات نتيجة ابتلاع الهواء أثناء الطعام وكذلك من خلال عمليات الهضم الطبيعية

4ـ حساسية اللاكتوز نتيجة افتقار الجسم لكميات كافية من إنزيم يسمى اللاكتاز

5ـ مرض كرون والتهاب القولون التقرحى والتى تسبب التهابًا مؤلمًا فى أى مكان بالجهاز الهضمي

6ـ يسبب عسر الهضم حدوث ألم فى الجزء العلوى من البطن ويمكن أن يحدث فى الجزء السفلى

7ـ يسبب الحزام النارى الشعور بألم فى البطن وطفح جلدى وحمى وغيرها من الأعراض

8ـ متلازمة القولون العصبى (IBS) تسبب بعض الأعراض منها ألم فى البطن

9ـ تسبب حصى الكلى بعض الأعراض مثل ألم عند التبول وغثيان وقيء وألم فى البطن

10ـ يسبب انسداد الأمعاء ظهور بعض الأعراض مثل الإمساك والانتفاخ وألم فى البطن