تراند اليوم : "رجيم النوم".. هل يساعد النوم لساعات طويلة في إنقاص الوزن؟

صحة / الخليج 365

وجد باحثون أن النوم لساعات تتراوح من 7 لـ9 ساعات يقلل من الشعور بالجوع، وبالتالي الحاجة إلى السكريات ومن ثم المساعدة على تقليل الوزن.

وقالت خبيرة التغذية في "كينجز كوليدج لندن"، ويندي هول، إن الأشخاص الأقل تعبًا وإرهاقًا يكونون أقل ميلًا لاختيار أطعمة تحتوي على السكريات والطاقة، كما أنهم يكونون أقل ميلًا لتناول وجبات خفيفة قبل النوم"، بحسب موقع "سكاي نيوز".

وقالت "خبيرة التغذية" خلال مؤتمر لمؤسسة التغذية البريطانية في لندن، إن التعب يمكن أن يعمل على اضطراب توازن الهرمونات التي تتحكم بالشهية، مضيفة أن إطالة ساعات النوم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستويات تناول الإنسان للسكريات.

بالإضافة إلى إن تناول الطعام مبكرًا يمكن أن يساعد في عملية الهضم ويمنع زيادة الوزن.

ومن جانبها علقت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، خبيرة التغذية العلاجية على فعالية ساعات النوم الطويلة في إنقاص الوزن لـ"مصراوي": "من المنطلق العلمي، فالنظرية تميل للصحة، بالرغم من أن نسبة الحرق أثناء ساعات النوم يكون أقل، فإن أجهزة الجسم، تظل نشطة، وتقوم بالحرق".

مضيفة: "حاجة الجسم للسكريات تقل بالفعل مع النوم، أكثر منها في حالة الحركة والنشاط البدني".

ونصحت "خبيرة التغذية العلاجية" بأن معدل النوم الطبيعي لابد ألا يزيد عن 10 ساعات".

أما عن النظام الغذائي الصحي الذي ينصح باتباعه في حالة النوم لساعات طويلة، قالت "ولاء أبو الحجاج": لما بيكون فيه نوم كتير الجسم بيكون محتاج فيتامينات ومعادن، عشان كدا من المهم بين الوجبات، تناول المشروبات اللي بتزود نسبة الحرق، مثل الشاي الأخضر، واليانسون، والنعناع، والكاموميل".

أما عند الاستيقاظ نصحت بتناول وجبة الإفطار مبكرًا، وأن تكون متكاملة ومحتوية على سبيل المثال نصف رغيف خبز بلدي، و3 ملاعق فول بالليمون، وجرجير.

وتابعت: "بعد الإفطار بساعة، يمكن تناول كوب من عصير البرتقال الطازج".

أما الوجبة الرئيسية في منتصف اليوم، فيجب أن تكون بالتدريج، بمعنى أن نبدأ بالشوربة أو السلطة، ثم الخضروات والبروتين، مع تقليل نسبة الكربوهيدرات بسبب أن معدل المجهود، يصبح قليلًا، أما في حالة المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، فيضاف إلى وجبة الغداء 3 ملاعق أرز أو مكرونة.

ووجبة العشاء يمكن أن تكون مكونة من كوب حليب أو زبادي أو طبق من السلطة المحتوية على القليل من البروتين مثل الماشروم.