تراند اليوم : هكذا سيعاقب جوني ديب آمبر هيرد في حال لم تدفع تعويضات المحكمة

آمبر هيرد لا تزال في أزمة حقيقية، وتبحث عن طريقة لدفع التعويضات التي طالبتها المحكمة بها. وتبعا لصحيفة (نيويورك بوست) فإن هيرد تعاني من الإفلاس، ما يعني أنها مضطرة لبيع أصول لها، كي تفي بالتزامات المحكمة. وإن لم تستطع هيرد السداد، فمن المحتمل أن يقوم ديب بالحجز على ممتلكاتها، من بينها، منزلها في يوكا فالي، في كاليفورنيا.

وأفاد المحامي، جيريمياه دينتون، أن بإمكان جوني ديب أن يحجز على ممتلكات هيرد، ومن ثم يقوم ببيعها، حتى يحصل على حقوقه نقداً.

وتبعا لمحامية آمبر هيرد، إليان بريدهوف، فقد كشفت أن هيرد غير قادرة على دفع تعويضات المحكمة، ما يعني أنها مجبرة على بيع ممتلكاتها باهظة الثمن، مثل السيارة التي أهداها إياه إيلون ماسك من طراز (تسلا إكس).

وقضت محكمة فيرفاكس في فرجينيا، منذ بداية الشهر الماضي، بدفع آمبر هيرد مبلغ 15 مليون كتعويضات لزوجها السابق جوني ديب، في قضية التشهير التي رفعها ضدها، لكن قيمة الحكم العقابي جرى تخفيضه من 5 مليون دولار، إلى 350 ألف دولار؛ تبعاً لقوانين ولاية فرجينيا التي تنص على أن الحد الأقصى لقيمة التعويضات العقابية، يجب ألا تتجاوز 350 ألف دولار.