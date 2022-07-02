تراند اليوم : علاج تكيس المبايض بالأعشاب والأدوية واسبابه والاعراض

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تكيس المبايض او متلازمة تكيس المبايض هو مجموعة من الاعراض التى تصيب المرأة فى سن الإنجاب بصورة شائعة نتيجة لخلل هرمونى نتيجة حدوث زيادة فى الاندروجينات او هرمونات الذكورة , سوف نتناول فى هذا الموضوع علاج تكيس المبايض منزليا وطرق تقليل الاعراض بالإضافة إلى التعرف على اهم الاسباب والاعراض و المضاعفات المحتلمة للمرض و طرق العلاج التى يعتمد عليها الإطباء فى هذه الحالة .

علاج تكيس المبايض يعتمد على بصورة كبيرة على تعديل نسبة الهرمونات فى الجسم هذا بالإضافة إلى علاج الأعراض المختلفة التى تكون ضمن متلازمة تكيس المبايض وتختلف من إمرأة إلى أخرى حيث قد تشمل الأعراض مثل اضطراب فى الدورة الشهرية , ظهور شعر خشن فى مناطق مختلفة من الجسم , زيادة الوزن وقد تكون المشكلة تكيس المبايض فقط دون وجود اى اعراض ظاهرة ويتم إكتشاف الحالة مصادفة .

أسباب تكيس المبايض :

اسباب تكيس المبايض غير معروفة حتى الآن لكنها فى الغالب تكون نتيجة عوامل وراثية وجينية واكثر المراحل العمرية اصابة بتكيس المبايض مرحلة الانجاب منذ البلوغ وحتى انقطاع الطمث وذلك لانه خلال هذه الفترة تحدث اضطرابات فى الهرمونات خلال الدورات الشهرية المتعاقبة من زيادة ونقصان .

يوجد بعض الاسباب يعتقد العلماء ان يكون لها دور فى ظهور تكيس المبايض :

1- زيادة إفراز الأنسولين فى الجسم .

2- ادوية علاج الصرع قد يكون لها دور ايضا .

أعراض تكيس المبايض :

اعراض تكيس المبايض كما ذكرنا تختلف من إمرأة لأخرى وقد يتم اكتشاف التكيس مضادفا عند أجراء اشعة تلفزيونية لاى سبب اخر دون وجود اى اعراض متعلقة بتكيس المبايض واعراض التكيس تشمل الآتى :

1- حدوث نزيف واضطرابات فى نزول دم الدورة الشهرية ويكون ذلك فى نزول الدورة فى ايام اقل او اكثر من الوقت المتوقع بالإضافة إلى طول مدة نزولها اكثر من 5 ايام .

2- زيادة الوزن بصورة ملحوظة وخاصة فى منطقة الوسط والاطراف .

3- مشاكل فى عملية التبويض والاخصاب ويظهر ذلك فى تأخر حدوث الحمل .

4- ظهور حب الشباب نتيجة البشرة الدهنية .

5- ظهور شعر خشن فى مناطق مثل الذقن والشارب والبطن وذلك نتيجة زيادة افراز هرمون الذكورة .

6- الامساك المتكرر .

7- اضطرابات فى ضغط الدم ونسبة السكر فى الدم .

تشخيص تكيس المبايض :

تكيس المبايض من الحالات التى يمكن تشخيصها بسهولة وتعتمد على ثلاثة محاور رئيسية :

1- التاريخ المرضى والاعراض والفحص السريرى .

2- عمل اشعة تلفزيونية (سونار) على البطن او من خلال المهبل إلا ان عن طريق المهبل تكون دقة كبيرة جدا حيث تصل إلى 99% على عكس السونار على البطن تصل دقة التشخيص به 70 % حيث يظهر وجود من 10:12 اكياس صغيرة بحجم 10 ملم تقريبا فى المبيض المصاب , يعتبر السونار من ادق الطرق للوصول للتشخيص الصحيح .

3- عمل تحليل الهرمونات ويتكون نتائجه :

ارتفاع فى الهرمونات التالية :

LH

هرمون الذكورة Testosterone.

هرمون ادرار اللبن prolactin.

هرمون الاستراديول estradiol .

هذا بالاضافة إلى ارتفاع نسبة الانسولين insulin.

علاج تكيس المبايض :

علاج تكيس المبايض يشمل عدة محاور وطرق منها العلاج الدوائى والجراحى والعلاج بالمنزل من خلال وصفات طبيعية تساعد فى علاج الاعراض المختلفة .

اولا العلاج الدوائى :

يجب التوضيح انه لا يوجد دواء فعال بصورة كبيرة لعلاج والتخلص من تكيس المبايض ولكن ما يتم فعله هو معالجة الاعراض المصاحبة ويكون العلاج كالتالى :

1- علاج اضطرابات الدورة الشهرية :

يتم ذلك من خلال تناول حبوب منع الحمل التى تساعد فى تنظيم الدورة الشهرية .

2- التخلص من الشعر الخشن :

يحدث ذلك بسبب ارتفاع فى هرمون الذكورة ويمكن علاج ذلك من خلال ادوية تعمل على تقليل هرمون الذكورة لكنها تحتاج كورس علاجى حوالى 6 شهور حتى تبدأ الهرمونات فى التحسن ولكن يمكن الاستعانة بطرق بديلة خلال تلك الفترة مثل ازالة الشعر بالليزر وكريمات إزالة الشعر …

3- زيادة الوزن :

زيادة الوزن وتكيس المبايض متلازمتين وقد تؤدى كلا منهم إلى الأخرى ويمكن علاج ذلك من خلال اتباع حمية غذائية مع ممارسة الرياضة وتناول الادوية التى تعمل على تنظيم نسب الهرمونات فى الجسم .

4- علاج تكيس المبايض والحمل :

ويتم ذلك من خلال نوعين من الادوية وذلك فى حالة تأخر الحمل :

الميتفورمين metformin : ويعمل على ضبط نسبة الانسولين فى الجسم ويحتاج تناول هذا العلاج لفترة قد تصل إلى 12 شهر حتى تنتظم نسبة الهرمونات .

الادوية المنشطة : نتائجها افضل من الميتفورمين وتعمل على تنشيط المبيض وتشمل ادوية مثل كلوميد clomid و حقن الهرمونات LH-FSH والتى تحتاج متابعة دقيقة فى مواعيدها مع الطبيب المعالج .

ثانيا : العلاج الجراحى :

كان قديما يتم إزالة التكيسات من خلال فتح البطن وازالة التكيسات ولكن هذه الطريقة تكون مصحوبة بمضاعفات كثيرة لذلك لا يتم استخدامها حاليا بعد ظهور المنظار البطنى .

يتم حاليا استخدام المنظار البطنى ويتم فيه الدخول من خلال فتحه صغيرة فى البطن وعمل ثقوب فى التكيسات وتكون نسبة النجاح فى هذه الطريقة تصل إلى 70% فى حالة تنفيذها من قبل طبيب كفء ومتخصص .

مضاعفات تكيس المبايض :

وهى مضاعفات تحدث على المدى البعيد و نسب حدوثها ليست كبيرة وتعتمد على درجة التكيس والسن :

1- مرض السكر .

2- ارتفاع ضغط الدم .

3- سرطان الرحم .

4- زيادة الوزن وما يتبعه من مشاكل فى القلب والشرايين .

علاج تكيس المبايض بالاعشاب :

يوجد طرق و وصفات منزلية عديدة وفعالة يمكن استعمالها لعلاج اعراض تكيس المبايض المختلفة و تفيد ايضا فى الوقاية من تكيسات المبيض واضطراب الهرمونات .

علاج تكيس المبايض بالماء :

عندما نتحدث عن العلاجات المنزلية لتكيس المبايض يجب ان بدأ بالماء فيعتبر الماء العلاج رقم واحد لتكيس المبايض والوقاية ايضا فالإكثار من شرب الماء خاصة خلال فترة التغيرات الهرمونية قبل نزول الدورة يساعد كثيرا فى منع احتباس السوائل فى الجسم والتى تظهر بورم فى الرجلين او البطن حيث يجب شرب اكبر قدر ممكن من الماء خلال فترة الحيض وهنا يأتى الإعجاز فى سبب إعطاء الإسلام الرخصة للمرأة خلال فترة الحيض او النفاس بعدم الصيام كما انه اثبت العلم الحديث مدى تأثير شرب الماء فى تقليل حجم التكيسات والوقاية منها انصحكم بقراءة هذا الموضوع وفيه تجربة لزميلة عن مدى تأثير الماء الفعال فى علاج تكيس المبايض من هنا علاج تكيس المبايض بالماء.

علاج تكيس المبايض بالبردقوش :

البردقوش ايضا من الاعشاب الطبيعية التى ثبت فاعليتها بالتجارب فى علاج تكيس المبايض لذلك احرصى على شرب البردقوش وخاصة قبل فترة الحيض , حيث يساعد البردقوش (المردقوش) فى تنظيم الدورة و عسر الطمث كما انه مفيد للسيدات الحوامل وعلاج تسمم الحمل .

وصفات أخرى لعلاج تكيس المبيض :

الحلبة .

زيت السمك .

خل التفاح .

بذور الكتان .

القرفة .

النعناع .

العرق سوس .

الحرص على تناول هذه الاعشاب يمنع ويعالج تكيس المبايض .

علاج تكيس المبايض البسيط :

فى حالة تكيس المبايض يكفى استخدام احد الوصفات الطبيعية والاعشاب والحصول على نتائج فعاله فى و قت قصير , هذا بالإضافة إلى اتباع النصائح التالية :

ممارسة الرياضة بصورة منتظمة والتخلص من الوزن الزائد .

اتباع حمية غذائية فى حالة الوزن الزائد .

تناول الاطعمة الغنية بالالياف والفواكه والخضروات .

تناول حبوب منع الحمل تحت إشراف الطبيب .

علاج تكيس المبايض بالحجامة :

للحجامة تأثير رائع حيث تعمل على تنظيم افراز الهرمونات و مستوياتها فى الجسم و بذلك تساعد كثيرا فى علاج التكيس , كما ان الحجامة آمنة تماما و ليس لها أعراض جانبية طالما أُجريت بطريقة صحيحة ..

***هناك الكثير من النساء جربن الحجامة و كانت نتائجها مذهلة فى علاج التكيس , قومى باجراء الحجامة كل شهر لمدة ثلاث شهور متتالية .