تراند اليوم : علاج الاكتئاب ؟ وما هو بروزاك " فلوكستين" ؟

وكالات-الخليج 365/

مرض الاكتئاب هو اكثر من الشعور بوعكة او حزن شديد. الاكتئاب هو مرض منتشر، خطير، معقد وحسب الاحصائيات يصيب اكثر من 121 مليون شخص حول العالم . ويصاب به 15%-25% من النساء و10%-15% من الرجال. من حيث النظرة الجديدة والمعاصرة فان الاكتئاب يعتبر ناتج عن نقص او عدم توازن بالمواد الكيميائية الموجودة بالمخ والجسم كافة. هذه المواد تسمى نويروترانسميترات ( ناقلات كيماوية بين عصبية مثل سرطونين، نورابنفرين ودوبامين ) .

وهذا المرض يصيب الجسم كله : فهو يساهم في رفع نسبة التعرض لمرض القلب، يخل بعمل جهاز المناعة وأمور أخرى . بالاضافة الى ذلك كلما بقي الشخص المصاب بالاكتئاب فترة اكبر من دون علاج، زاد وضعه سوءاً وقل احتمال تخلصه من المرض نهائياً . دون علاج للاكتئاب قد تتفاقم الامور وتؤدي لمشاكل عائلية واسرية (على الاغلب مشاكل بالحياة الزوجية)، مشاكل بالعمل ومع الاسف فان البقاء دون تلقي العلاج قد يؤدي للتفكير بالانتحار .

اعراض الاكتئاب

احد الاعراض المعروفة عن الاكتئاب هو الشعور العميق بالفراغ والحزن . في حالات كثيرة ترافق الاكتئاب بعض المؤشرات الجسمانية مثل : الام في الظهراو ارهاق دائم . معظم الناس الذين يعانون من حالة الاكتئاب يشكون من العصبية والتوتر، وهذا المزاج السيء لا يبقى في مستوى الالم النفسي وانما منهم من يصرح عن حالة جسدية سيئة بشكل عام، ومن المتوقع ان حالة الاكتئاب قد تؤثر سلباً على كافة الاجهزة في الجسم .

اذا كنت تعاني من احد هذه الاعراض في فترة ما بين اسبوعين او اكثر، مما يشوش نمط حياتك بوضوح، فمن الممكن ان تكون مصاباً بالاكتئاب.

لراحتك، هذه القائمة بامكانك الاشارة فيها الى الاعراض التي تزعجك، والتي تشتمل على جزء من اعراض الاكتئاب والتي قد تساعدك على تبليغ طبيبك المعالج .

مؤشرات جسدية

نعملا

مؤشرات حسية

نعملا

ارهاق او انحفاض في الطاقة

استياء خلال اليوم وبشكل يومي تقريبا

نوم اكثر او اقل من اللازم

شعور بالفراغ والخلو من الامال

التغير بالشهية والوزن

الشعور بالتوتر والعصبية، الاستياء والبكاء

عدم استقرار وهدوء – توتر

فقدان الاهتمام بامور كنت تحبها وتستمتع بها

اوجاع عامة

صعوبة بالتركيز وباتخاذ القرارات

الام الرأس

شعور بعدم التقدير الذاتي او بالكره الذاتي

الام ظهر

شعور مبالغ فيه بالذنب

مشاكل بالهضم

عصبية وقلة راحة

غثيان (دوخه)

افكار عن الموت والانتحار

فقدان الرغبة الجنسية

طرق العلاج

أ‌) علاج بأدوية مضادة للاكتئاب :

وهي ادوية مانعة مضادة للاكتئاب تساعد على توازن العمليات البيوكيميائية في المخ . هذه الادوية غير فعالة بشكل فوري، وعلى الغالب تحتاج الى فترة ما بين اسبوعين الى اربع اسابيع حتى يبدأ تأثيرها . وكأي دواء آخر، قد تكون لهذة الادوية اعراض جانبية (جفاف الفم، خمول، فقدان الشهية وزيادة التعرق). في هذه الحالة يجب الاخبار فوراً عن كل عرض غير اعتيادي لجهة طبية مؤهلة . ان الاكتئاب مرض دينامي قابل للتغير ، وفي الاحيان قد تؤدي هذه الاعراض الى وضع سيء جداً، لدرجه انها قد تؤدي بالشخص لان يفكر بافكار انتحارية . من الواجب اخبار الطبيب فوراً حول أي تغير بالتصرفات، مثل قلق زائد، عدم هدوء نفسي، خوف، ارق وصعوبة في النوم، عصبية ، عدوانية وهجومية زائدة، اندفاع، عدم راحة او انفعال زائد وحركة زائدة . ان تطور واحدة او اكثر من هذه التغيرات او الشعور ببعضها بشكل مفاجئ، قد يشير الى خطر التوجه للافكار الانتحارية والتصرفات الغير رزينة . اضافة الى ذلك وفي بداية كل علاج بواسطة الادوية ضد الاكتئاب، من المهم التبليغ للطبيب الشخصي عن الاعراض الطارئة ، وايضاً في كل مرة يتم فيها تغيير عدد الجرعات او نوع الدواء.

ب‌) علاج نفسي :

هناك انواع عديدة من العلاجات النفسية الملائمة للمصاب بالاكتئاب . من العلاجات التي حازت على الدعم الاكبر من جانب البحث العلمي هي :

1- علاج عملي ذهني يركز على التغيير في طريقة التفكير والتصرفات CBT.

2- علاج يعتمد على الوقوف على العلاقات الاجتماعية للشخص الذي يعاني من الاكتئاب ومعالجة الخلل فيها

ادوات مساعدة للعلاج

مدرج ادناه بعض الادوات والخطوات التي اثبتت نجاعتها، في حين اتبعت الى جانب العلاج ضد الاكتئاب :

1) النشاط البدني : النشاط البدني بشكل منظم له تأثير مثبت في تخفيف الاكتئاب وعلاجه . ينصح القيام بنشاط بدني موجه لمدة نصف ساعة يومياً . بالنسبة لنوع النشاط فيعود للاختيار الشخصي .

2) دعم افراد العائلة والمقربين : المقصود اشخاص يذكرونك بأنك لست وحدك اثناء سيرورة العلاج والشفاء، ويبعثون فيك الامل بأن الشفاء ممكن . قد يكون شخصاً مقرباً يساعدك على تتبع التقدم الذي تحرزه ويلحظ التغييرات التي تطرأ على تصرفاتك التي قد تدل على تراجع في حالتك، شخص يقلل من توترك النفسي بواسطة تقديم مساعدة فعلية في المهمات اليومية، ويساعدك على ايجاد معالج مناسب ويرافقك الى لقاءات العلاج .

3) كتابة مذكرات يومية : من المهم المداومه على العلاج المخصص لك من قبل الطبيب المعالج واتباع تأثيرات هذا العلاج على الاعراض الحسية والجسدية عندك . طريقة ناجعة للقيام بذلك هي اللجوء لكتابة يوميات ..اذا كنت تستصعب ان ترتب اليوميات كما يجب، قم بالاستعانه بشخص قريب منك والذي بامكانه دعمك.

للتسهيل عليك، مرفق مثال ليوميات التعقب :

مؤشرات جسدية

مزاج جيد

مزاج سيء

مزاج سيء جداً

التاريخ

ما هو بروزاك؟

فلوكسيتين (الاسم التجاري بروزاك) هو عقار مضاد للاكتئاب ولمثبطات استرجاع السيروتونين صنف (م ا س - SSRI).انتجته شركة ايلي ليلي الأمريكية وكان لها حق التسويق بحكم براءة الاختراع وأصبح منذ سنوات ليس حصرا على الشركة وأصبح بستطاعة اي شركة إنتاج الدواء تحت اسم تجاري آخر. وتحتاج شهر كامل ليتحسن المريض.يعطي البروزاك في تحليل الكشف عن المخدرات نتيجه ايجابي ولكنها ايجابي كاذب وتعاد العينه لتحقق.

يستخدم البروزاك لعده امراض : الاكتئاب، سرعة القذب, الشراهه في الأكل, الإقلاع عن التدخين، الشقيقه, تخفيف الوزن، الوسواس القهري، بعض مظاهر الرهاب. يعتمد البروزاك على موصل كيميائي وهو السيرتونين وينتمي لنفس مجموعه مضادات ارتجاع امتصاص السيرتونين.

الاستخدامات الطبية

البروزاك من الأدوية المضادة للاكتئاب، ويساعد أيضاً في علاج القلق والتوتر والوساوس والمخاوف، وهو تصنعه شركة ليلي الأمريكية، وقد أدخل الأسواق لأول مرة عام 1988، وقد أحدث ثورة كبيرة في عالم الطب النفسي، حيث اتضح أنه من أكثر الأدوية فعالة، كما أنه سليم جداً، وقليلة الآثار الجانبية.

وهو يعمل على ما يعرف بالناقلات أو الموصلات العصبية، ومن أهمها مادة تعرف باسم سيروتينين، وهذه المادة تفرز في الفص الصدغي في المخ، فهو يؤثر على هذه الموصلات، حيث يعتقد أن في حالة الاكتئاب هنالك ضعف في إفرازها، أو هنالك عدم انتظام في إفرازها، والبروزاك يزيد من هذا الإفراز والفعالية، وينظم ضعف الإفراز إن وجد .

البروزاك ليس له أعراض جانبية كثيرة، ربما يسبب سوءا في الهضم بسيطاً جداً في الأيام الأولى لتناوله، ولذا ننصح الناس به بعد الطعام، وفي مثل هذه الحالة سوف تختفي هذه الأعراض، ولبعض الناس ربما يحدث رجفة بسيطة جداً في اليدين، ولآخرين ربما يقلل من النوم، لذا ننصح بتناوله في أثناء النهار، كما أنه ربما يؤدي إلى انخفاض بسيط في الوزن في الأسبوعين أو الثلاثة الأوائل، ولذا استعمله البعض من أجل نقصان الوزن ولكن لا ننصح بذلك. لديه عرض آخر وهو أنه ربما يؤخر القذف نسبياً عند بعض الرجال، وهذه ربما تكون ميزة إيجابية لمن يعانون من سرعة القذف.

البروزاك لا يؤثر مطلقاً على الكلى أو وظائفها،كما أنه لا أثر لديه على ضغط الدم، فهو دواء فعال وسليم جداً.

افكار خاطئة عن الاكتئاب وكيفية علاجه :

أ‌) كله متعلق بالافكار التي تدور في رأسك، اذا اردت ان تخرج من هذه الحالة سوف تخرج – غير صحيح!

ان الاكتئاب هو مرض ككل الامراض. فهو يؤثر على كل الجسم وكذلك على المخ. وتماماً كما ان "القرار بالخروج من الحالة" لن يؤدي للشفاء من مرض الالتهاب الرئوي مثلاً، فكذلك الامر بالنسبه للاكتئاب. اضافة الى ذلك فهنالك اهميه بالغه لتصرف الانسان الذي يعاني من الالتهاب الرئوي وكذلك الذي يعاني من الاكتئاب وبلا شك فان الشخص يستطيع مساعدة نفسه .

ب‌) الاكتئاب ينعكس في المزاج السيء والقلق فقط – غير صحيح!

معظم المصابون الذين يعانون من الاكتئاب يبلغون عن اعراض جسدية وأوجاع بالاضافة للأعراض النفسية .

ج) الأدوية تؤدي الى الادمان – غير صحيح!

الادوية المضادة للاكتئاب غير مسببة للادمان . وبالرغم من هذا فينصح بالتوقف عن تعاطي الدواء تدريجياً،

بعد التشاور مع الطبيب المعالج .

د) اذا بدأت بتعاطي الأدوية لن تتوقف – غير صحيح!

لا توجد مشكلة بالتوقف عن تعاطي الدواء المضاد للاكتئاب. مع هذا فان الاكتئاب هو مرض قابل للظهور

من جديد، لذلك وفي حالات معينة ينصح باستمرار العلاج لفترة زمنية طويله الامد وحسب ارشادات الطبيب المعالج .

ه) الاكتئاب هو مرض الضعفاء – غير صحيح!

شخصيات قيادية معروفة عديدة والتي لا تزال في ذاكرة التاريخ البشري، عانوا من حالة الاكتئاب ولم يكونوا اناساً ضعفاء .