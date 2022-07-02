تراند اليوم : علاج القمل

بيروت_الخليج 365

تعود مشكلة القمل والصيبان كلّ عام، مع عودة التلامذة إلى المدرسة، حيث تنتقل هذه الحشرات لتغزو رؤوس الأطفال. ونظراً إلى صغر حجمها، فقد يكون من الصعب للغاية التخلّص منها.

"سيدتي نت" يطعلك على بعض الطرق الطبيعية التي تشكّل حلّاً بديلاً من المواد الكيميائية للقضاء على هذه المشكلة:

خلطة الزيوت الثلاثة

أضيفي إلى 30 مل من زيت الزيتون 10 نقاط من زيت الخزامى (اللافندر) الأساسي، و10 نقاط من زيت إكليل الجبل (الروزماري)، ثمّ امزجي هذه الزيوت جيّداً.

رطّبي الشعر، ثمَّ ضعي مزيج الزيوت عليه، ودلكي فروة الرأس والشعر جيداً.

دعي الزيت على الشعر المغطّى بقبّعة الحمّام أو السباحة، لمدة ساعة، ثمَّ اغسليه بالشامبو العادي.

خلطة زيت الزيتون والخزامى

أضيفي إلى 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون 10 نقاط من زيت الخزامى (اللافندر) الأساسي، وامزجي الخليط جيداً.

ضعي المزيج على الشعر الجاف مساءً، وغطّيه بقبّعة الحمام أو السباحة أو منشفة.

دعي المزيج طوال الليل، واغسلي الشعر بالشامبو صباحاً.

شامبو القمل للوقاية

إذا كانت المدرسة قد أعلنت عن وجود انتشار للقمل والصيبان، وطفلك لم يلتقط العدوى بعد، فننصحك باتخاذ إجراءات وقائية من خلال:

إضافة بضع نقاط من زيت إكليل الجبل وزيت الخزامى أو زيت الشاي أو الزعتر إلى كمية الشامبو العادي التي تغسلين بها شعر طفلك.

دعي الشامبو بضع دقائق على الشعر قبل غسله؛ وبتلك الطريقة تحمين شعر طفلك من التقاط العدوى.

خطوات إلزامية

نظّفي جيداً جميع الأمشاط وفراشي الشعر، واغسلي الملابس على درجة حرارة 60 درجة مئوية؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى المناشف وأغطية الأسرّة وأيّ أقمشة أو ملابس أو أدوات يلمسها الشعر والرأس والجسم. ويمكنك كذلك وضع الملابس والأمشاط وفراشي الشعر في كيس مختوم لمدة 10 أيام؛ فالقمل الذي لا يتغذّى على الدم يموت.