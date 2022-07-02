تراند اليوم : السلطانة هيام تستعرض قوامها بالمايوه – بالصور

وكالات-الخليج 365:

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي، جمهورها، بصور جديدة لها، وهي تستجم على شاطئ البحر، وترتدي المايوه البكيني.

واستعرضت مريم الشهيرة في الوطن العربي بـ(السلطانة هيام)، قوامها الرشيق بالمايوه، ونالت صورها اعجاب الآلاف من جمهورها.

يذكر أن السلطانة هيام كانت جاءت إلى لبنان للمرة الأولى في تاريخها وأكدّت على محبتها الكبيرة للشعب اللبناني الذي قدّم لها كل الحب والإحترام، ودخلت صالة التكريم من دون أي مرافقة بعكس النجمة التركية بيرين سآت التي أصرّت على أن يرافقها الكثير من الحراس الشخصيين لضمان أمنها، وقد أكدت بعض الصحف اللبنانية بأن طلب بيرين كان وقحاً للغاية خصوصاً أنها متكبرة ومتعجرفة.