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تراند اليوم : صورة: هذه حماة نانسي عجرم وكيف تعاملها؟

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غزة-الخليج 365:

انها نانسي عجرم هي نفسها أمام الكاميرات وخلفها، لا تعرف المجالة ولا التمثيل “وكلمتها على راس لسانها”، وعندما تصرح بشيء لا تكذب وتقوله بكل شفافية ومصداقية.

نانسي من النجمات القليلات اللواتي شهدن انتصارات كبرى، فهي تتمتع بصوت جميل وجذاب تجيد كل الأنواع الغنائية من الرومانسية وصولاً إلى الطربية فنعشق صوتها ونتمتع بمشاهدتها حتى تطرب مسامعنا.

صورة كانت انتشرت لنانسي مع زوجها الدكتور فادي الهاشم برفقة والدته اي حماتها، والكل بدأ يتساءل كيف تعامل نانسي والدة زوجها وهل هي من الشخصيات “يالي بوجهين”؟

كما نعلم نحن، فإن نانسي تعامل حماتها بلطف وعناء، وتعتبرها والدتها الثانية تحترمها كثيراً بسبب حبها الكبير لفادي..

نانسي الوالدة لا تسمح لنفسها بمعاملة من هم أكبر منها بالسن معاملة لا تليق بأخلاقها او تربيتها لذا يحبها الكل بسبب تصرفاتها المتواضعة مع جمهورها ومع كل من تصادفه في الشارع او خلال حياتها اليومية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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