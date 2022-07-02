تراند اليوم : بالفيديو: أول شاحنة يمكن طيها في العالم

وكالات-الخليج 365/

صممت مؤسسة المركبات العالمية (GVT) أول شاحنة في العالم يمكن تركيبها وبناءها بطريقة سهلة وسريعة كما في رفوف أثاث شركة إيكيا.

ويمكن للشاحنة Ox التحرك في أي مكان، فقد تم تركيبها باستخدام حوالي 60 قطعة خلال 12 ساعة، وفقا لمؤسس الشركة توركيل نورمان.

وعلى الرغم من كشف GVT للنموذج الأولي للشاحنة في عام 2013، يقول نورمان إن الشركة طرحت النسخة الأكثر اكتمالا في الوقت الراهن.

وصُممت الشاحنة بالتعاون بين المنظمة البريطانية غير الربحية ومصمم الفورمولا 1، غوردون موراي، حيث كلفت عمليات اختبار وصقل الشاحنة نحو 3 ملايين دولار.

ويذكر أن الشاحنة ليست للبيع حاليا، كما تقدر مؤسسة GVT تكلفة تصنيع Ox على نطاق واسع بنحو 4 ملايين دولار، ويؤكد نورمان أن تركيب الشاحنة يتطلب عمل 3 أشخاص معا لحوالي 12 ساعة.

وأدخل مصمم سيارات الفورمولا 1 الكثير من مبادئ تصميم سيارات السباق على نموذج الشاحنة، بالرغم من أنها ليست سيارة سباق، وتدعى طريقة تصنيع موراي لـ Ox بـ iStream، وهي تجعل الشاحنة أخف وزنا بنسبة 20% مما يرفع كفاءة التركيب بنسبة 60%.

وتجدر الإشارة إلى أن المصمم استلهم تصميم نموذج الشاحنة من سيارة Africar خفيفة الوزن، حيث أطلقت عام 1980 للتعامل مع التضاريس الوعرة في أفريقيا. هذا ويمكن للشاحنة Ox التحرك ضمن أي نوع من التضاريس أيضا.