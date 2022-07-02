تراند اليوم : شاهد كيف أبكت فلسطينية عريسها ليلة زفافه ؟!!

غزة-الخليج 365:

انفجر عريس بالبكاء في حفل زفافه بمحافظة الزرقاء الاردنية بعد أن فاجأته عروسه بهدية غير متوقعة داخل القاعة، وهو الامر الذي لامس جميع مشاعر الحضور.

وفي التفاصيل فإن العريس وبعد اتمام كافة متطلبات الزواج والاستعداد له لم يتبقى ما يكفي لإحضار والدته وشقيقاته من فلسطين محل اقامتهم وهو الامر الذي كان سبباً لعدم اكتمال فرحته في ليلة عمره، الا ان العروس قامت بارسال المال من مهرها لحماتها طالبة منها الحضور هي وبناتها ولكن من دون علم العريس لتكون مفاجأة سعيدة له، وفقاً لما نقلته صحيفة “القدس العربي“.

واصيب العريس بالذهول عند دخوله حفل الزفاف بوجود والدته وشقيقاته في انتظاره حيث اصيب بحالة شديدة من البكاء وهو يقبل اقدام والدته.