تراند اليوم : كيف اعرف انى حامل بولد ) كيف اعلم انى حامل ببنت !!

غزة-الخليج 365:

مع بداية حمل كل إمرأة تبدأ سريعاً بالبحث عن نوع الجنين الذي يسكن بطها إن كانت حامل بولد او حامل ببنت، فلكل يفضل نوع محدد من الاطفال فالتي عندها ولد تتنى ان تأتي بنت والعكس صحيح، وإنطلاقاً منا نقدم كيفية معرفة ان كانت تحمل بولد.

هناك عدّة طرق تستطيع المرأة من خلالها أن تعرف جنس جنينها، منها:

إذا شعرت بالغثيان والقيء في فترات الصّباح بعد مرور فترةٍ على الحمل عندها يكون الجنين ذكراً، وإن كانت هذه الأعراض أول الحمل أو قبله فالجنين أنثى

تكون نبضات قلب الذّكر أقلّ من 140 ن/د, بينما نبضات الأنثى تكون أكثر من 140 ن/د.

إذا كنت حاملاً بذكر فإن وزنك سيزيد من خلال منطقة البطن، أمّا إذا كانت أنثى فالزّيادة ستكون في الأرداف.

إذا كنت حاملاً بذكر يكون شكل بطنك مشابهاً لكرة السلّة، أمّا الأنثى يكون بطنك مشابهاً للبطّيخة.

تكون حلمة صدرك غامقة جدّاً إذا كنت حاملاً بذكر، أمّا إذا كانت أنثى فتميل حلمة صدرك إلى اللون الورديّ.

يكون بطنك نازلاً للأسفل إذا كنت حاملاً بذكر، أمّا إذا كانت أنثى فيكون مرتفعاً للأعلى.

إذا كنت حاملاً بذكر فإنّك ستتوحّمين على المالح والحادق والبروتين واللحوم و الأجبان, أمّا إذا كانت أنثى ستتوحّمين على الحلويّات والفواكه وعصير البرتقال.

إذا كنت حاملاً بذكر فإنّ قدماك تكونان باردتان ومائلتان إلى الاصفرار، وإن كانت أنثى فإن قدماك ستكونان محمرّتين بعض الشيء وحرارتهما عاديّة.

إذا كنت حاملاً بذكر فإنّك عندما تستيقظين من النوم ستجدين وسادتك متّجهة شمالاً، وإن كانت أنثى فإنّ وسادتك ستتّجه نحو الجنوب.

إذا كنت حاملاً بذكر يكون لون البول (أكرمكم الله) أصفر فاتح، وإذا كانت أنثى يكون لونه أصفراً غامق.

إذا وضعت محبسك على بطنك، وقمت بلفّه فإنّه سيتحرّك بشكل دائري إن كنت حاملاً بذكر، وإن كانت أنثى فسوف يتحرّك المحبس من جهة إلى أخرى.

إذا قمت بجمع عمرك عندما بدأ الحمل عندك، مع الشّهر الّذي كانت فيه آخر دورة، وكانت النتيجة أنّ العدد زوجي، عندها تكونين حاملاً بذكر، وإن كان العدد فردي فأنت حامل بأنثى. مثلا: إن كان عمرك 25 وآخر دورة كانت في شهر 10 : 25+10=35 فردي؛ إذن أنت حامل بأنثى.

إذا سال دم أثناء الطّلق فالجنين يكون ذكراً، وعكس ذلك أنثى.

إذا قمت بفحص (أرتاساوند) ولاحظت بأنّ شكل البويضة مثل الهلال عندها يكون الجنين ذكراً، وإذا كان شكلها مثل الدّائرة أو القرص فيكون الجنين أنثى.