تراند اليوم : كيفية تنظيم الدورة الشهرية ؟

وكالات-الخليج 365/

هل قرأت ذات يوم أن هناك أطعمة تساعد على انتظام الدورة الشهرية ؟ بالطبع , فهناك أطعمة تساعد على انتظام الدورة الشهرية و لكن الدورة الشهرية المضطربة بشكل دائم , فمن الطبيعي أن يكون هناك بعض الاضطرابات في الدورة الشهرية من حين لآخر عند بعض النساء , و لكن ان كانت تلك الاضطرابات تحدث بشكل دائم إذا هناك مشكلة و حينها يجب البحث عنها و محاولة الوصول إلى حل لها .

أطعمة تساعد على انتظام الدورة الشهرية و الشعور بالراحة

و قبل أن نتعرف على تلك الأطعمة , يجب أولا الوقوف على أسباب اضطرابات الطمث .

أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية

خلل في الهرمونات

غالبا ما تتعلق مشكلة عدم انتظام الدورة الشهرية بحدوث خلل في الهرمونات , و لهذا يجب استشارة الطبيب و علاج تلك المشكلة .

إتباع الرجيم

أحيانا يكون عدم انتظام الدورة الشهرية بسبب إتباع نظام غذائي لفقدان الوزن , سواء كان بتناول القليل من الطعام أو بتناول أنواع معينة من الوجبات التي لا تمد الجسم بكافة العناصر المغذية .

النظام الغذائي

قد يكون السبب هو النظام الغذائي , فقد يكون النظام الغذائي المتبع غير مناسب أو غير كاف و لا يحتوي على العناصر المغذية و اللازمة للجسم , فالأطعمة المغذية للجسم لا تكون بكثرة الطعام و لكن بتنوعه و باحتوائه على العناصر المفيدة , أو قد يكون سبب عدم انتظام الدورة الشهرية بسبب النظام الغذائي لأنه يحتوي على الكثير من الأطعمة الغير صحية و الوجبات السريعة التي تضر الجسم , فيحدث خلل و اضطرابات في الدورة الشهرية تدوم لفترات طويلة حتى تحل تلك المشكلة .

و نحن هنا في مجلة رقيقة نستعرض لكم أطعمة تساعد على انتظام الدورة الشهرية حتى تنعمن بصحة أفضل و بحياة أفضل , فتابعونا .

أطعمة تساعد على انتظام الدورة الشهرية و الشعور بالراحة

أكثر الحلول فاعلية في علاج الكثير من المشاكل الصحية بشكل عام ( و من تلك المشاكل بشكل خاص , اضطرابات الدورة الشهرية ) هو إتباع نظام غذائي متوازن , فيجب أن يحتوي على كافة العناصر الغذائية الهامة التي تفيد الجسم , بالإضافة إلى ذلك يجب الابتعاد عن الأطعمة الغير صحية , و من تلك الأطعمة الصحية الواجب تناولها للحفاظ على انتظام الدورة الشهرية :

الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم

الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم

هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم كالحليب و الزبادي و السلمون و البروكلي و القرنبيط , و غيرها من الأطعمة التي تحتوي على نسب كبيرة من الكالسيوم , فتناول الكالسيوم ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها للحصول على صحة أفضل و عظام أقوى , و ليس هذا فقط , بل إن الكالسيوم يعد من أطعمة تساعد على انتظام الدورة الشهرية .

تناول الكربوهيدرات المركبة

الكربوهيدرات المركبة

الكربوهيدرات المركبة من العناصر الواجب تناولها و التي تساهم في انتظام الدورة الشهرية , و توجد تلك العناصر في الأرز الأسمر و الخبز الأسمر و المعكرونة السمراء و البرغل و الشوفان , و كل تلك الأطعمة تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات و الألياف و المعادن .

تناول الفاكهة و الخضروات

الفاكهة و الخضروات

يجب تناول الفواكه و الخضروات و بخاصة الورقية منها , فالكثير من الفاكهة يحتوي على الكثير من الألياف , و الفواكه و الخضروات بشكل عام تعد من أكثر الأطعمة المفيدة للجسم بشكل عام و هي تساهم في انتظام الدورة الشهرية .

المكسرات

المكسرات

المكسرات من الأطعمة التي لا غنى عنها للجسم , فهي لها فوائد عظيمة و تمد الجسم بالطاقة و الحيوية و العديد من العناصر الهامة .

فيتامين E

فيتامين E

و يعرف فيتامين E بفيتامين القوة الإنجابية , فهو من العناصر الهامة التي لا غنى عنها للجسم , و تعد الكبد و صفار البيض و ثمار الأفوكادو هي أكثر الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E .

شرب القدر الكاف من الماء

القدر الكافي من الماء

للماء فوائد عديدة للبشرة و للشعر و لصحة الإنسان بشكل عام و بالإضافة إلى ذلك فهو هام في انتظام الدورة الشهرية , و لذلك يجب الحصول على القدر الكاف من الماء يوميا , و من المعروف أن هذا القدر يقدر ب 2 لتر من الماء أو 8 أكواب على الأقل يوميا .