تراند اليوم : كيفية تنظيم الدورة الشهرية ؟

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وكالات-الخليج 365/
هل قرأت ذات يوم أن هناك أطعمة تساعد على انتظام الدورة الشهرية ؟ بالطبع , فهناك أطعمة تساعد على انتظام الدورة الشهرية و لكن الدورة الشهرية المضطربة بشكل دائم , فمن الطبيعي أن يكون هناك بعض الاضطرابات في الدورة الشهرية من حين لآخر عند بعض النساء , و لكن ان كانت تلك الاضطرابات تحدث بشكل دائم إذا هناك مشكلة و حينها يجب البحث عنها و محاولة الوصول إلى حل لها .
أطعمة تساعد على انتظام الدورة الشهرية و الشعور بالراحة
و قبل أن نتعرف على تلك الأطعمة , يجب أولا الوقوف على أسباب اضطرابات الطمث .
أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية
خلل في الهرمونات
غالبا ما تتعلق مشكلة عدم انتظام الدورة الشهرية بحدوث خلل في الهرمونات , و لهذا يجب استشارة الطبيب و علاج تلك المشكلة .
إتباع الرجيم
أحيانا يكون عدم انتظام الدورة الشهرية بسبب إتباع نظام غذائي لفقدان الوزن , سواء كان بتناول القليل من الطعام أو بتناول أنواع معينة من الوجبات التي لا تمد الجسم بكافة العناصر المغذية .
النظام الغذائي
قد يكون السبب هو النظام الغذائي , فقد يكون النظام الغذائي المتبع غير مناسب أو غير كاف و لا يحتوي على العناصر المغذية و اللازمة للجسم , فالأطعمة المغذية للجسم لا تكون بكثرة الطعام و لكن بتنوعه و باحتوائه على العناصر المفيدة , أو قد يكون سبب عدم انتظام الدورة الشهرية بسبب النظام الغذائي لأنه يحتوي على الكثير من الأطعمة الغير صحية و الوجبات السريعة التي تضر الجسم , فيحدث خلل و اضطرابات في الدورة الشهرية تدوم لفترات طويلة حتى تحل تلك المشكلة .
و نحن هنا في مجلة رقيقة نستعرض لكم أطعمة تساعد على انتظام الدورة الشهرية حتى تنعمن بصحة أفضل و بحياة أفضل , فتابعونا .
أطعمة تساعد على انتظام الدورة الشهرية و الشعور بالراحة
أكثر الحلول فاعلية في علاج الكثير من المشاكل الصحية بشكل عام ( و من تلك المشاكل بشكل خاص , اضطرابات الدورة الشهرية ) هو إتباع نظام غذائي متوازن , فيجب أن يحتوي على كافة العناصر الغذائية الهامة التي تفيد الجسم , بالإضافة إلى ذلك يجب الابتعاد عن الأطعمة الغير صحية , و من تلك الأطعمة الصحية الواجب تناولها للحفاظ على انتظام الدورة الشهرية :
الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم
الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم
هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم كالحليب و الزبادي و السلمون و البروكلي و القرنبيط , و غيرها من الأطعمة التي تحتوي على نسب كبيرة من الكالسيوم , فتناول الكالسيوم ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها للحصول على صحة أفضل و عظام أقوى , و ليس هذا فقط , بل إن الكالسيوم يعد من أطعمة تساعد على انتظام الدورة الشهرية .
تناول الكربوهيدرات المركبة
الكربوهيدرات المركبة
الكربوهيدرات المركبة من العناصر الواجب تناولها و التي تساهم في انتظام الدورة الشهرية , و توجد تلك العناصر في الأرز الأسمر و الخبز الأسمر و المعكرونة السمراء و البرغل و الشوفان , و كل تلك الأطعمة تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات و الألياف و المعادن .
تناول الفاكهة و الخضروات
الفاكهة و الخضروات
يجب تناول الفواكه و الخضروات و بخاصة الورقية منها , فالكثير من الفاكهة يحتوي على الكثير من الألياف , و الفواكه و الخضروات بشكل عام تعد من أكثر الأطعمة المفيدة للجسم بشكل عام و هي تساهم في انتظام الدورة الشهرية .
المكسرات
المكسرات
المكسرات من الأطعمة التي لا غنى عنها للجسم , فهي لها فوائد عظيمة و تمد الجسم بالطاقة و الحيوية و العديد من العناصر الهامة .
فيتامين E
فيتامين E
و يعرف فيتامين E بفيتامين القوة الإنجابية , فهو من العناصر الهامة التي لا غنى عنها للجسم , و تعد الكبد و صفار البيض و ثمار الأفوكادو هي أكثر الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E .
شرب القدر الكاف من الماء
القدر الكافي من الماء
للماء فوائد عديدة للبشرة و للشعر و لصحة الإنسان بشكل عام و بالإضافة إلى ذلك فهو هام في انتظام الدورة الشهرية , و لذلك يجب الحصول على القدر الكاف من الماء يوميا , و من المعروف أن هذا القدر يقدر ب 2 لتر من الماء أو 8 أكواب على الأقل يوميا .