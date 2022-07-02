تراند اليوم : اسماء بنات جديدة 2016 ,, اسماء اولاد ذكور مميزة

نقدم لكم عبر صحيفة الخليج 365 أجمل اسماء الالاد واحلا اسماء البنات الغريبة والمتنوعة التي يبحث عنها الالاف حول العالم، وتتميز اسماء الاولاد واسماء البنات التي نقدمها بأنها من اجمل الاسماء الموجودة عبر الانترنت.

آلاء: نعم، أعطيات، خيرات، هبات.

أريج: رائحة الطيب المتوهجة.

أسيل: الأملس المستوي، اللطيف، السهل، اللين.

أشجان: أهواء، هموم، أحزان، أغصان.

إسراء: السير ليلاً.

انجي: اسم أعجمي معناه ملاك.

بوران: الأرض الجرداء.

تالة: النخلة الصغيرة.

تسنيم: عين جارية في الماء لا يناله إلّا المقربون.

جلنار: زهر الرمان.

حنان: اشتياق وترحم.

خولة: ظبية الغزال.

دالية: كرمة العنب.

دانية: قريبة من القلوب.

رزان: ذو اتزان ووقار.

رشا: صبي الظبية ونوع من الشجر.

رندة ورندا: شجر طيب الرائحة طويل العمر.

رهف: رفيقة لطيفة.

ريما: الظبية البيضاء.

سهى الكوكب.

شذى: رائحة قوية طيبة.

صبا: بداية الشباب، وهبوب الريح من جهة الشرق.

عنود: أبية وعنيدة.

غزل: السؤدد والغازلة والملاطفة.

لمى: ذات السمرة أو السواد المستحسن في باطن الشفة.

لينا: نوع من النخل والغصن اللين.

مرام: مراد ومطلب.

نجود: عاقلة، لبيبة، طويلة العنق.

نرمين: زهرة.

نورا: الحسناء المشرقة الوجه.

هديل: صوت الحمام.

هيا: حسنة المظهر والهيئة.

هيفاء: رقيقة الخصر والقد.

يمنى: مباركة وخيرة من أهل اليمين.

أجمل أسماء الذكور

أسماء ذكور بحرف الـ(أ):

إحسان، أحمد، إدريس، أدهم، أديب، أسعد، إسماعيل، أشرف، أصهب، أصيل، أكرم، أمجد، أمير، أنس، أنيس، أنور، أيهم، أسلم، أمين، آدم، إياد، إياس، إيهاب، أيّوب، آمر، آسر.

أسماء ذكور بحرف الـ(ب):

بارع، باسل، باسم، باهر، بدر، بدران، بدوي، بدير، بركان، بسّام، بسيل، بِشر، بشّار، بشير، بصير، بطاح، بديع، باسط، بسيم، بدرالدّين، بهاء الدّين، بخيت.

أسماء ذكور بحرف الـ(ت):

تاج، تامر، تحسين، تقي، تمّام، تميم، توفيق، ترف، تاج الدّين، تقيّ الدّين.

أسماء ذكور بحرف الـ(ث):

ثائر، ثابت، ثامر، ثروت، ثقيف، ثاقب.

أسماء ذكور بحرف الـ(ج):

جابر، جاد، جاسم، جرير، جسور، جعفر، جلاء، جلال، جليل، جمال، جميل، جدير، جرّاح، جلال الدّين، جمال الدّين، جهـــاد.

أسماء ذكور بحرف الـ(ح):

حاتم، حارث، حازم، حافظ، حامد، حبّاب، حسام، حسن، حسيب، حسين، حسني، حسنين، حقّي، حكيم، حليم، حمّاد، حمدان، حمدي، حمزة، حمود، حميد، حنبل، حنفي، حيّان، حيدر، حفيظ.

أسماء ذكور بحرف الـ(خ):

خاطر، خافق، خالد، خالدي، خلدون، خلف، خلوصي، خليفة، خليل، خميس، خيري، خضر، خطيب.

أسماء ذكور بحرف الـ(د):

دؤوب، داني، داهي، داوود، دريد، دليل، دهمان، ديسم.

أسماء ذكور بحرف الـ(ذ):

ذيب، ذكي، ذريع.

أسماء ذكور بحرف الـ(ر):

رائد، رائف، رابح، راتب، راجح، راجي، رازي، راشد، راضي، راغب، رامز، رامي، رامح، راني، راوي، رؤوف، رباح، ريّان، ربيع، رجاء، رجائي، رجب، رخاء، رستم، رسمي، رشاد، رشدي، رشيد، رضوان، رفيق، رمحي، رمزي، رمضان، رهيف، روحي، رافع، رئيس، رحيب، رزين، راسم، رضي.

أسماء ذكور بحرف الـ(ز):

زاخر، زاكي، زاهر، زاهي، زايد، زبير، زغلول، زكريا، زكي، زهدي، زهران، زهير، زياد، زيد، زيدان، زين.

أسماء ذكور بحرف الـ(س):

سائد، ساجد، سخاء، ساجي، ساطع، سالم، سامح، ساهر، سامر، سامي، ساهد، سراج، سرحان، سرور، سعد، سعدون، سعدي، سعود، سعيد، سفيان، سفير، سلام، سلطان، سلمان، سليمان، سموح، سمير، سنان، سنام، سهل، سهوان، سهيل، سيّد، سليم، سراج الدّين، سيف الدّين.

أسماء ذكور بحرف الـ(ش):

شادي، شافع، شاكر، شامخ، شامل، شبلي، شبيب، شدّاد، شريف، شعبان، شعيب، شفيع، شعلان، شكري، شكيب، شهب، شهاب، شهم، شهير، شوقي، شجاع، شاطر، شيّق.

أسماء ذكور بحرف الـ(ص):

صائب، صابر، صاحب، صادح، صادق، صارم، صافي، صالح، صامد، صباح، صبحي، صبري، صبور، صبيح، صخر، صدقي، صدّام، صدّاح، صعب، صقر، صلاح، صنديد، صهيب، صدر الدّين، صلاح الدّين.

أسماء ذكور بحرف الـ(ض):

ضاحك، ضاحي، ضحّاك، ضرغام، ضياء، ضيائي، ضياء الدّين.

أسماء ذكور بحرف الـ(ط):

طائع، طائف، طائل، طارق، طالب، طامح، طاهر، طبّاع، طريف، طلال، طلعت، طموح، طه، طيّب، طيّع.

أسماء ذكور بحرف الـ(ظ):

ظافر، ظبي، ظريف، ظهير، ظاعن، ظاهر.

أسماء ذكور بحرف الـ(ع):

عائد، عابد، عادل، عارف، عاصم، عاطف، عاقل، عاكف، عالم، عامر، عبّاس، عبّود، عتريس، عتيد، عربي، عثمان، عدلي، عدنان، عدوي، عرفات، عرفه، عرفان، عزاز، عزّت، عزمي، عصام، عصمت، عطاء، عفيف، عقيل، علاء، علّام، علوان، علي، عماد، عمّار، عمر، عمران، عمرو، عمير، عاتب، عتيق، عذب، عزيز، عبد الحقّ، عبدالله، عبدالرّحمن، عزّالدّين، علاءالدّين، علم الدّين، عبد الإله، عبد الباري، عبد الباقي، عبد التّواب، عبد الجبّار، عبد الجليل، عبد الحفيظ، عبد الحكيم، عبد الحليم، عبد الحيّ، عبد المحيي، عبد الخالق، عبد الرّزاق، عبد الرّشيد، عبد الرّحمن، عبد الرّحيم، عبد الرّؤوف، عبد السّميع، عبد الشّكور، عبد الصّمد، عبد العليم، عبد الغفّار، عبد الغفور، عبد القادر، عبد القدّوس، عبد القهّار، عبد الكريم، عبد اللطيف، عبد المجيد، عبد المولى، عبد العزيز، عبد السّلام، عبد الملك، عبد الواحد، عبد الغني.

أسماء ذكور بحرف الـ(غ):

غازي، غالب، غالي، غانم، غزوان، غسّان، غطفان، غزير، غامد.

أسماء ذكور بحرف الـ(ف):

فائق، فاتح، فاخر، فادي، فرج، فارس، فارع، فاروق، فاضل، فالح، فايد، فتوح، فتحي، فخر، فخري، فداء، فدائي، فراس، فرج، فرحان، فرزدق، فضل، فطين، فكري، فلاح، فهد، فهمي، فؤاد، فوّاز، فوزي، فضل، فيّاض، فيصل، فخر الدّين.

أسماء ذكور بحرف الـ(ق):

قاسم، قاصد، قانت، قائد، قحطان، قدري، قصي، قنوع، قيس، قبس، قصيد، قطب، قطز.

أسماء ذكور بحرف الـ(ك):

كارم، كاسر، كاشف، كاظم، كامل، كايد، كافور، كتوم، كرم، كريم، كسّاب، كمال، كنار، كنعان، كنان، كبير، كليم.

أسماء ذكور بحرف الـ(ل):

لبيب، لبيد، لطفي، لطوف، لفيف، لقمان، لقاء، لؤي، لهفان، ليث، لمّاح.

أسماء ذكور بحرف الـ(م):

مأمون، ماجد، مازن، مالك، ماهر، محمّد، مُتوكّل، مُتولي، مُتيّم، مجد، مجاهد، مَجدي، محجوب، محسن، محفوظ، محمود، مختار، مخلص، مُخيمر، مدحت، مراد، مرادي، مرتجي، مرتقي، مرزوق، مرسال، مرتضي، مُرسي، مرشد، مُرضي، مرعي، مروان، مزهر، مسرور، مُسعف، مَسعد، مسعود، مسلم، مشرف، مشرق، مشفق، مصباح، مصطفى، مصعب، مُصلح، مطاوع، مظهر، مُعتز، معتوق، معزّ، معمّر، معن، معين، مفيد، مقداد، مقدام، مكّي، مكرّم، ملهم، ممتاز، ممدوح، مُناضل، مناف، مُنذر، منيف، منتصر، مُنجد، منسي، منصور، مُنير، منيب، منيع، مهدي، مهران، مهنّد، مهيب، موسى، موفّق، مؤمن، مؤنس، مؤيّد، ميّاد، مياس، ميسور، ميمون، ميثاق، معارف، محيي الدّين، مشاري، مُتعب.

أسماء ذكور بحرف الـ(ن):

نائل، ناجح، ناجي، نادر، نادي، ناصر، ناضر، ناصيف، ناظم، ناعم، نافذ، نافع، نبهان، نبيل، نبيه، نبراس، نورالحقّ، نجدت، نجوان، نجيب، نديم، نذير، نزار، نزيه، نسيب، نشأت، نصر، نضال، نصري، نصور، نصوح، نظام، نظمي، نعيم، نعمان، نمر، نوّاف، نوح، نوّار، نور، نورس، نشوان، نوري، نيازي، ناصر الدّين، نصر الدّين، نور الدّين، نجم الدّين.

أسماء ذكور بحرف الـ(هـ):

هادي، هاشم، هاني، هايل، هزار، هلال، هلالي، همام، هيكل، هيمان، هيثم.

أسماء ذكور بحرف الـ(و):

وائل، واثق، وادع، واصف، واصل، وثّاب، وجدي، وجيه، وحيد، ودود، وديع، وريد، وسام، وسيم، وسيل، وصفي، وضّاح، وفائي، وفيق، وليد، وليف.

أسماء ذكور بحرف الـ(ي):

ياسر، يافع، ياقوت، يانع، يحيى، يزيد، يسار، يسري، يعرب، يعقوب، يقين، يمام، يوسف، يونس.

أجمل معان لأسماء الذكور

تتنوع معاني أسماء الذّكور، ومنها:

بسّام: كثير الابتسام.

وسيم: حسن الوجه.

مجدي: صاحب المروءة والسّخاء، ومن له مجد.

حاتم: قاضٍ بالأمر، محكم له.

كاظم: ساكت.

لؤي: الثّور الوحشيّ.

كنان: ستر ووقاية.

فادي: الذي يفدي غيره بنفسه.

أيهم: من أسماء الأسد.

معاذ: محصّن باسم الله.

يامن: اليمن والبركة.

هتان: المطر الخفيف.

وائل: طالب العون

إبراهيم: اسم عبريّ، ومعناه أبو الجمهور.

أخزم: ذكر الحيّة.

أغيد: مائل العنق وليّن الجانب.

إلياس: اسم يونانيّ، وهو بالعبري إيليا ومعناه: "إلهي يَهْوَه" أي الله الأعلى.

أوس: ذئب، ومعناه أيضاً العطيّة.

نيار: مشتق من اللاتينية، ومعناه مادة معدنيّة صلبة وقاسية كالحجر.

تيّم: مستبعد، وذهاب العقل من العشق، وشدّة الوله.

جواد: كريم، سخيّ، وفرس نجيب.

حسّان: كثير الحسن والجمال، فتّان.

خلدون: من خلد خلداً أي مخلوق للخلود، وهو اسم أندلسيّ.

داود: اسم عبري معناه محبوب.

راشد: هادٍ، ومهتدٍ، ومستقيم.

رامز: من يرمز ويشير إلى الشيء.

رامي: من يرمي، ومعناه كوكب.

رمزي: موحٍ بالرّمز ومومئ له.

زيدون: اسم أندلسيّ بمعنى النّمو، والكثرة، والزّيادة.

شاهين: طائر كالصّقر، وعمود الميزان,

صهيب: ذو اللون الشبيه بالحَمار أو الشّقار، ومنه صهيب الرّومي.

أكرم: الأجود.

أمجد: الأكثر مجداً.

نور: الأوضح المشرق.

أسامة: من أسماء الأسد.

أيّوب: التّائب العائد إلى الله.

أيمن: ذو اليمين والبركة، وقيل ما كان على الجهة اليمنى.

إبـاء: امتناع شديد.

أوس: ذئب.

بلال: هو الماء النّدي، أو ما يبلّ به الحلق من ماء، وهو اسم مؤذّن الرّسول صلى الله عليه وسلم ( بلال بن رباح رضي الله عنه ).

بهاء: حسن وظرف.

تامر: صاحب التّمر ومن لديه الخير كلّه.

جاد: الذي يجود بالمال وغيره.

جبر: من يساعد الفقراء والمحتاجين، الشّجاع.

جلال: العظمة والهيبة.

جمال: البهاء والحسن.

جعفر: النّهر الصّغير.

جاسم: الضخم كبير الجسم.

سامر: الذي يكثر من السّهر.

حمزة: من أسماء الأسد.

حيدر: من أسماء الأسد.

زين : الجمال والحسن.

حسن: الجميل المتقن.

حسين: تصغير حسن.

خالد: دائم باقي.

خليل: صديق مختصّ.

دُريد: تصغير درد وهو الغضبان، ومن ذهبت أسنانه، وقيل المضيء.

زياد: النموّ والعطاء.

عمر: جمع عمرة وهي الزّيارة.

ساري: المرافق في الليل.

ضياء : النّور.

فارس: الشّجاع المقدام.

ريّان: ضد عطشان؛ اسم باب في الجنة يدخل منه الصائمون.

كريم: ذو كرمٍ سخيّ.

ليث: من أسماء الأسد.

أجمل أسماء الإناث

ابتسام: الضّحك بدون صوت.

إباء: المرتفع عن الصّغائر.

ابتكار: الإبداع.

ابتهاج: السّرور والفرح.

ابتهال: المتفرّغ في الخشوع.

بوران:كلمة إيرانيّة، بمعنى شدّة الضوء، ويقال الأرض الجدباء التي ليس فيها زرع.

بنان : جمع بنانه، أي طرف الإصبع.

بيلسان: زهره بيضاء ذات رائحة عطريّه جميلة.

بتلاء: متبتّلة منقطعة لعبادة الله.

بدر الدّجى: قمر الظلام.

تاليا: نور الجنّة.

ترف: رغد العيش.

تالا: وهي النّخلة الصّغيرة.

ترانيم: أنشودة.

جلنار: زهر الرّمان.

جميلة: حسنة الخلق، مليحة، ذات مظهر حسن، حسنة الصّورة.

جهراء: حسنة القدّ أو الخدّين، جميلة الهيئة.

جواهر: جمع جوهرة، وهي الدّر الثّمين، ومعناه أحجار كريمة وثمينة، ودرر، ونفائس.

جوريّة: نسبةً إلى الورد الجوريّ الشّديد الحمرة.

ريمان: مثنّى ريم، والرّيم هو الظبي الصّغير.

ريما: الغزال النّاصع البياض.

ريناد: مشتقّ من الرّند، وهو العود الذي يتبخّر به، وقيل شجر صغير من أشجار البادية، طيّب الرّائحة، ويقال تراب الجنّة.

ريفال: طويلة الشّعر، المتبخترة في مشيها.

راما: ستار الكعبة.

روضة: أرض أو حديقة مخضرة بأنواع النّبات.

روعة: مسحة من الجمال، والإبداع، والإتقان.

ريما: الظبية البيضاء.

ريم: ظبي خالص البياض.

أسماء يكره التسمية بها

هناك أسماء ممنوعة شرعاً، ولا يجوز التّسمية بها، ومنها:

تحرم التّسمية بكلّ اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدّوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، كملك الملوك. وممّا يدلّ على حرمة التّسمية بالأسماء الخاصّة به سبحانه وتعالى، كملك الملوك مثلاً: ما أخرجه البخاريّ ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:" أخنى الأسماءِ يومَ القيامةِ عندَ اللهِ رجلٌ تسَمَّى ملِكَ الأملاكِ ". أمّا التّسمية بالأسماء المشتركة التي تطلق عليه تعالى وعلى غيره فيجوز التّسمي بها، كعليّ، ولطيف، وبديع.

تحرم التّسمية بالأسماء التي لا تليق إلا بالنّبي - صلّى الله عليه وسلّم - كسيّد ولد آدم، وسيّد النّاس، وسيّد الكلّ.

تحرم التّسمية بكلّ اسم معبّد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى، كعبد العزى، وعبد الكعبة، وعبد الدّار، وعبد علي، وعبد الحسين، وعبد المسيح أو عبد فلان.

التّسمي بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله.

يحرم التّسمية بأسماء الشّياطين، كإبليس وخنزب، وقد وردت السّنة بتغيير اسم من كان كذلك.

أمّا الأسماء المكروهة شرعاً، فمنها:

تكره التّسمية بما تنفر منه القلوب، وذلك لمعانيها، أو ألفاظها، لأنّ في ذلك مخالفةً لهدي النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - بتحسين الأسماء.

يكره التّسمي بأسماء فيها معان رخوة شهوانيّة، وهذا في تسمية البنات كثير، كفاتن ومغناج.

يكره التّسمية بأسماء فيها معان تدلّ على الإثم والمعصية.

تكره التّسمية بأسماء الفراعنة والجبابرة.