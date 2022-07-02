تراند اليوم : اسرع رجيم .. اسرع طريقة لتخسيس الوزن

غزة-الخليج 365/

ليس بالضرورة ممارسة التمرينات الرياضية المرهقة أو اتباع "رجيم" قاسٍ بهدف خسارة الوزن. اختصاصية التغذية والصحّة العامّة لانا الزيلع تقدّم للقارئات، في ما يأتي، مجموعة من النصائح السريعة الهادفة إلى تخسيس الوزن:

| يُفضّل تناول الطعام ببطء، مع التركيز على استهلاك الـ"بروتين" الحيواني، كالدجاج والسمك واللحم الأحمر للشعور بالشبع.

| يفيد شرب ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر، يومياً، بهدف إحراق بين خمسين ومائة سعرة حرارية.

| يُنصح بإضافة البهارات، كالفلفل الأحمر، في الطعام.

| يحبذ شرب الماء أو شاي الأعشاب، بدلاً من المشروبات الغازية والعصائر.

| إن استخدام العيدان الصينيّة عوضاً عن الشوكة يدفع المرء لتناول 25% أقلّ من كمّ الطعام.

| يساعد القيام بأعمال تنظيف البيت، في إحراق 300 سعرة خلال ثلاثين دقيقة.

| يخفّض الضحك والتفكير الإيجابي هرموني الـ"كورتيوزل" والـ"إنسولين" المسؤولين عن تخزين الدهون بالجسم.

| ينعكس البعد عن استعمال المصعد الكهربائي، وبالتالي صعود السلالم ونزولها، إيجاباً على الوزن.