تراند اليوم : صورة فاضحة لهيفا أم لقطة عفوية؟ – بالصور

وكالات-الخليج 365/

انتشرت هذه الصورة من عرض قدّمته النجمة اللبنانية هيفا وهبي على مسرح مسابقة ملك جمال لبنان، التي عُرضت أمس على إحدى الشاشات اللبنانية، وفي الصورة ترقص هيفا وتُقدّم استعراضاً، وتبدو خلفها على بعد أمتار قليلة إحدى الراقصات اللواتي تشاركنها الـShow.

من يعرف في علم الصورة، يعلم أنّ بعض اللقطات تكون هفوة كاميرا، أي تبدو على غير ما هي عليه في الحقيقة.

كثر تساءلوا إن كانت هيفا في الـShow وضعت مؤخرتها على مؤخرة الصبية، واعتبروا أنّ الصورة فاضحة، بينما في الحقيقة، فهذه الصورة عادية جداً، وطبعاً هيفا لم تفعل ذلك، بل كان ترقص وخلفها الفتاة ترقص أيضاً، ولكن على بعد أمتار أو سنتميترات.