تراند اليوم : المغرب مباشر .. المنتخب المغربي مباشر مشاهدة مباراة المغرب والكونغو بث مباشر مباراة المغرب والكونغو مباشر

مشاهدة مباراة المغرب والكونغو بث مباشر مباراة المغرب والكونغو مباشر اليوم مباراة المغرب والكونغو مباراة المغرب والكونغو مباشر المغرب مباشر المنتخب المغربي مباشر مباراة المغرب والكونغو بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب والكونغو الديموقراطية بث مباشر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الشهداء، في ذهاب المرحلة الختامية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

منتخب الكونغو كان قد نجح في التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، بعد أن احتل صدارة المجموعة العاشرة برصيد 11 نقطة متفوقا على كل من بنين وتنزانيا ومدغشقر، وحل في التضنيف الثاني ليكون أمام منتخب من منتخبات الصف الأول، وكانت القرعة قاسية عليه ليواجه المغرب.

آخر مواجهة لعبها منتخب جمهورية الكونغو جاءت ودية أمام المنتخب البحريني في الأول من فبراير الماضي على ملعبه وقد خسرها بهدف دون رد، ومع ذلك فإن هذه المواجهة لم تكن باللاعبين المحترفين وبالتالي فإن الحكم على هذه المواجهة ليس صائبا لأن الفريق لديه العديد من اللاعبين المميزين في كل مركز، ويقودهم مدرب معروف للعرب والمصريين وهو الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي سبق وأن تولى قيادة منتخب الفراعنة، وقادهم للمونديال في 2018

توقيت مباراة المغرب وجمهورية الكونغو اليوم

ويخوض منتخب المغرب مواجهة قوية أمام نظيره جمهورية الكونغو في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الرابعة مساء بتوقيت الرباط، الساعة الثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ونتابع سوياً مشاهدة مباراة المغرب اليوم عبر قناة الرياضية المغربية بتعليق سفيات رشيدي، وقناة SSC Sports HD 3 بتعليق عبد الله الحربي.

مشوار الكونغو في تصفيات المونديال

بدأ منتخب الكونغو مبارياته في تصفيات المونديال بالتعادل بهدف لمثله أمام تنزانيا، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مواجهة بنين في الجولة الثانية خارج الأرض، وحضر أول فوز له في التصفيات على حساب نظيره مدغشقر بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر أمام نفس الفريق بهدف في ملعب الأخير، وتغلب على تنزانيا بثلاثية نظيفة في لقاء شهد تألق العديد من اللاعبين ومن بينهم جايل كاكوتا وناتان فاسيكا وبين مالانجو، وفي الجولة السادسة والأخيرة كان التفوق على بنين بثلاثة أهداف نظيفة ليضمن التأهل بشكل رسمي إلى المرحلة النهائية بعد منافسة شرسة.