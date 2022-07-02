تراند اليوم : مباشر المغرب .. بث مباشر مباراة المغرب اليوم بث مباشر المغرب والكونغو الديمقراطية بث مباشر مباراة المغرب والكونغو الآن عبر قناة المغربية الرياضية 3 بث مباشر

مباراة المغرب والكونغو اليوم الثلاثاء 25 يناير مباشرة عبر قنوات بي أن سبورت ماكس 1beIN Sports MAX1، والتي جاءت بعد تأهل منتخب المغرب إلى كاس العالم، والذي حققه من خلال فوزين، سوف تنطلق مباراة المغرب والكونغو في تمام الساعة 5 مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة 4 مساءا بتوقيت المغرب والتي تقام في قطر، وعبر موقع الخليج 365 سوف ننقل لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لهذا اللقاء ونتيجة وأهداف مباراة المغرب اليوم.

مباراة المغرب والكونغو

يستعد جماهير الساحرة المستديرة لمشاهدة مباراة المغرب والكونغو اليوم الجمعة عبر القنوات المفتوحة الناقلة بطولة كأس العالم 2022, وفي اكتر اهتمام الكثيرين لمعرفة القنوات الناقلة نشير أن قنوات بي ان سبورت ماكس 1 الناقل الرسمي لتلك البطولة وسوف نتعرف على التردد عبر سطور المقال، ونشير أن بطولة كأس أمم إفريقيا سوف تستمر حتى موعد السادس من فبراير.

موعد مباراة المغرب والكونغو والقنوات الناقلة

يستضيف مباراة المغرب والكونغو اليوم في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة, الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية ، الساعة السابعة مساءا بتوقيت الإمارات ، سوف يتم نقل مباراه المغرب أمام نظيره الكونغو مباشرة عبر قنوات بي أن سبورت ماكس 1، وإليكم التفاصيل.

تردد قناة بي أن سبورت ماكس beIN sports MAX1.