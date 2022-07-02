تراند اليوم : مباراة المغرب اليوم مباشر .. مباراة المغرب اليوم بث مباشر المغرب والكونغو مباشر بث مباشر لمباراة المغرب والكونغو

مباراة المغرب اليوم مباشر مباراة المغرب اليوم بث مباشر المغرب والكونغو مباشر بث مباشر لمباراة المغرب مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه المغرب ضد الكونغو الديمقراطية congo dr vs morocco ضمن منافسات الدور الفاصل للتصفيات المؤهله لكاس العالم مساء اليوم ، في طريقه نحو التاهل للمره الخامس في تاريخه للمونديال وهو يبحث عن تحقيق نتيجه افضل من المشاركه الاخيره في 2018 والذي خرج من دور المجموعات يستعد اليوم المنتخب المغربي لخوض ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المؤهله لكاس العالم خارج ارضه وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا علي المنتخب الذي يبحث هو الاخر عن التواجد للمره الثانيه منتخب الكونغو الديمقراطية وذلك ضمن مواجهات الذهاب من منافسات الدور الفاصل للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم ، وسوف تلعب مواجهه الذهاب الليله علي ارضيه ملعب الشهداء في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره والسادسه بتوقيت السعوديه.

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المنتخب المغربي هو الضيف في لقاء اليوم مع نظيره الكونغولي وذلك في مباراه الذهاب بين المنتخيبن في منافسات الدور الفاصل للتصفيات المؤهله لكاس العالم ، ويخوض المنتخب المغربي الدور الفاصل من التصفيات الافريقيه بعد ان تصدر مجموعته في التصفيات بكل سهول حيث تصدر المجموعه بعد ان جمع 18 نقطه وذلك بعد ان خاض 6 مباريات في مجموعته وتمكن من تحقيق الانتصار في هذه المباريات دون الخساره او التعادل في اي مباراه ، واليوم المنتخب المغربي سوف يبحث في مباراه الذهاب امام الكونغو الديمقراطية خارج ارضه قبل لقاء العوده علي ارضه في الدار البيضاء.

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اما علي الجانب الاخر منتخب الكونغو الديمقراطية فهو صاحب الارض في مباراه الليله وذلك لحساب مباريات الذهاب من الدور الفاصل للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم ، وكان المنتخب الكونغولي قد تمكن من بلوغ الدور الفاصل من التصفيات المؤهله لكاس العالم بعد ان نجح في تصدر مجموعته وذلك برصيد 11 نقطه بفارق نقطه عن بنين المنافسه المباشر وذلك بعد ان خاض هو الاخر 6 مباريات ومن خلالهم حقق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مبارتان وخسر المنتخب مباراه واحده ، وهو اليوم علي ارضه سوف يبحث عن تحقيق نتيجه جيده قبل لقاء الاياب.