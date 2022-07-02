تراند اليوم : المغرب الكونغو مباشر .. بث مباشر مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية مشاهدة مباراة المغرب والكونغو مباشر اليوم

المغرب الكونغو مباشر المغرب والكونغو الديمقراطية مباراة المغرب والكونغو مباشر اليوم مباراة المغرب والكونغو مباشر مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport ويستأنف المنتخب المغربي لقاءاته حيث سيدخل في مواجهة مع منتخب الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الجمعة الموافق 25 مارس 2022، في نطاق مباريات نصف نهائي تصفيات كأس العالم 2022 قطر، ويستعد أسود الأطلس لمواصلة الانتصارات وتحقيق أفضل النتائج حيث إقتراب المنتخب المغربي من تحقيق حلمه بالصعود إلى مونديال العالم، وفي المقابل ستكون مهمة الكونغو حصد الفوز والإطاحة بالأسود.

يفتح ملعب الشهداء أبوابه لاحتضان مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية، وكان المدير الفني للأسود وحيد خليلهودزيتش قد أعلن عن جاهزية لاعبيه الذين سيبذلون جهودهم من أجل الفوز، وسيقود نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي تشكيلة المنتخب الوطني، وكان اللاعب حكيم زياش قد أكد على رفضه المشاركة مع المنتخب المغربي بالرغم من توجيه طلب رسمي له، حيث أعلن اللاعب في وقت سابق اعتزاله اللاعب الدولي.

وكان المنتخب المغربي قدم مستوى مميز جداً في بطولة كأس أمم أفريقيا وقاتل بقوة من أجل حصد اللقب، لكن اصطدمت أحلامه بالمنتخب المصري الذي نجح في إقصاءه من البطولة، وعلى صعيد مباريات تصفيات كأس العالم تغلب الأسود على منتخب غينيا بثلاثية نظيفة دون رد.

أما منتخب الكونغو الديمقراطية فقد حقق الفوز على منتخب بنين بهدفين دون رد، بينما تعرض للهزيمة على يد المنتخب البحريني بهدف دون رد.

وستنطلق مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية على قناة المغربية الرياضية، وقناة السعودية الرياضية، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً حسب توقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية والسودان، وفي تمام الساعة السادسة مساءً حسب توقيت فلسطين والمملكة العربية السعودية.