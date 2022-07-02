تراند اليوم : المغرب مباشر .. المغرب بث مباشر dr congo vs morocco المغرب بث مباشر الان مشاهدة مباراة المغرب اليوم بث مباشر مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية

مشاهدة مباراة المغرب اليوم بث مباشر مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية dr congo vs morocco بث مباشر الكونغو الديمقراطية ضد المغرب مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية بث مباشر يشاهد عشاق كرة القدم عدة مباريات الليلة ضمن الجولة الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، ومن بينها مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في ذهاب الدور الفاصل، ويرغب الكثير في مشاهدة مباراة المغرب والكونغو بث مباشر، لذلك نستعرض معكم القنوات المجانية الناقلة لمباراة المغرب والكونغو اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو

وتقام مباراة المغرب والكونغو على ملعب الشهداء في مدينة كينشاسا، في ذهاب الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، على أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل 29 مارس.

وتأهلت المغرب بعد تصدرها مجموعتها التاسعة وعلى حساب غينيا بياو، وغينيا والسودان، بينما تأهلت الكونغو لهذا الدور بعد أن تغلبت على بنين وتنزانيا ومدغشقر في المجوعة العاشرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب اليوم

وتنطلق مباراة المغرب والكونغو عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، الساعة الرابعة مساء بتوقيت المغرب العربي.

وتنقل مباراة المغرب والكونغو اليوم على قنوات بي ان سبورت، وقناة الرياضية السعودية SSC SPORT 3 HD، قناة المغربية Arryadia HD.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو

وفيما يلي نوضح لكم تردد قناة المغربية Arryadia HD التي حصلت على حقوق عرض مباراة المغرب والكونغو:

التردد الاستقطاب القمر الصناعى 11476 V – 27500 نايل سات 11157 V – 20000 نايل سات 11513 V – 27500 nilesat 12684 V – 27500 عرب سات بدر 4 21478 H – 21422 سهيل سات 10873 V – 27500 HOT BIRD 11651 V – 15710 Eutelsa

قدمنا لكم ترددات قناة المغاربية التي ستنقل مباراة المغرب ضد الكونغو اليوم مع امنياتنا بفوز وتأهل المنتخب المغاربي لتصفيات كأس العالم.