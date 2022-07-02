تراند اليوم : بث مباشر المغرب .. بث مباشر المغرب والكونغو بث مباشر مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية بث مباشر المغرب اليوم مباشرة

بث مباشر المغرب والكونغو بث مباشر مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية بث مباشر المغرب اليوم مباشرة وأعلن المدير الفني وحيد خليلهودزيتش اعتماده تشكيلة منتخب المغرب ضد الكونغو الديمقراطية والتي ستنطلق مساء اليوم الجمعة 25 مارس 2022، في نصف نهائي تصفيات كأس العالم، وسيدخل المنتخب المغربي مواجهته بكل ثقة وحماس بعد أن حقق أفضل النتائج ويسعى الأسود للعودة بقوة من أجل تحقيق النصر والتأهل لمونديال العالم الذي سيعقد في قطر مستغل النتائج المميزة التي حصدها المنتخب.

ويحل المنتخب المغربي ضيفاً ثقيلاً على الكونغو الديمقراطية حيث تنعقد المواجهة على ملعب الشهداء، وسيقاتل اللاعبين بكل قوة من أجل تحقيق النصر، وكان خليلهودزيتش قد أكد على جاهزية اللاعبين الذين انتهوا من التدريبات الجماعية الخاصة بهم وسيشارك نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي في التشكيل الرئيسي، كما سيتم الدفع بأفضل اللاعبين في هذه المواجهة الهامة التي يجب أن يحقق فيها المنتخب المغربي النصر ليحجز مقعده في مونديال العالم.

وكان المنتخب المغربي قد حقق سلسلة من الانتصارات في تصفيات كأس العالم، حيث تغلب مؤخراً على غينيا بثلاثية نظيفة دون رد، محتل مركز صدارة مجموعته برصيد 18 نقطة مسجل الفوز في 6 مباريات، بينما منتخب الكونغو الديمقراطية يحتل مركز الصدارة برصيد 11 نقطة محقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة.

تشكيلة منتخب المغرب ضد الكونغو الديمقراطية