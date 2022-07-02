تراند اليوم : المغرب مباشر .. مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport بث مباشر المغرب والكونغو بث مباشر مباراة المغرب والكونغو الان

مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport مباراة الكونغو الديمقراطية ضد المغرب DR Congo vs Morocco في التصفيات الافريقية لكأس العالم 2022، حيث يحل منتخب المغرب ضيفاً على ارض ملعب الشهداء فى مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة الذهاب من المرحلة الثالثة من التصفيات الافريقية لكأس العالم اليوم الجمعة.

لم يتبقي سوي مباراة ذهاب وإياب فقط قبل أن يتمكن المتنافسين في هذه المرحلة من الوصول الي كأس العالم في قطر، كلا من المغرب و الكونغو كانا قد تصدرا مجموعتهما في المرحلة الثانية، كان من المقرر ان يلعب المنتخب صاحب التصنيف الاقل مباراة الذهاب علي ارضه، حيث تحتل الكونغو الديمقراطية المرتبة 66 في التصنيف العالمي وقد احتلت صدارة مجموعتها بفارق ضئيل، لاحظ أن المنتخبات الثلاثة المتبقية في المجموعة كانت ضعيفة ايضاً ، وما زال من الصعب عليها احتلال المركز الأول، بينما احتل المغرب المركز ال 24 عالميا وسيطر بشكل مطلق على المجموعة الأولى في المرحلة السابقة، لقد قدم المنتخب المغربي سلسلة طويلة من الاداء الرائع ، كما أنه سجل أهدافًا بأعداد كبيرة في هذه المباريات، علاوة على ذلك ، فقد لعب أيضًا سلسلة رائعة من المباريات في كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت مؤخرًا، لهذا نتوقع ان تكون المغرب هي المسيطرة علي مباراة اليوم.

كان منتخب المغرب قد حقق فوزين من المباريات الثلاثة الماضية ضد الكونغو، وثلاثة من المباريات الخمسة الماضية شهدت تسجيل أهداف من كلا جانبي الملعب، وثمانية من اللقاءات التسعة السابقة بين المغرب والكونغو لم تشهد تسجيل اكثر من ثلاثة أهداف، ومنذ عام 1973 ، سجل منتخب الكونغو هدفًا واحدًا على أرضه ضد المغرب.

مباراة الكونغو الديمقراطية والمغرب اليوم

خسرت الكونغو مباراتين من مبارياتها الأربع الماضية ولم تحقق اي فوز في ثماني من مبارياتها الاثنتي عشرة الماضية، لاحظ أيضًا أن منتخب الكونغو قد فاز مرتين فقط على أرضه في فترة الاثني عشر شهرًا الماضية، من ناحية أخرى ، ظلت المغرب بدون هزيمة في 42 مباراة من أصل 43 مباراة وخلال هذه المباريات ، حقق المنتخب المغربي سلسلة انتصارات من 12 مباراة متتالية، بالإضافة إلى فوزين مختلفين من أربع مباريات، لاوة على ذلك ، فقد قدم أيضًا ادلء أفضل بكثير في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم، لهذا توقع فوز منتخب المغرب يوم الجمعة خارج ارضه.

كان المغرب قد وصل إلى ربع نهائي كأس الأمم 2021 ، حيث خسر أمام مصر المتأهلة للنهائيات وهذا أيضًا في الوقت الإضافي، وفي الوقت نفسه ، لم تستطع الكونغو حتى التأهل للبطولة الرئيسية.

تشكيلة الكونغو الديمقراطية المتوقعة ضد المغرب

بالنسبة الى تشكيلة منتخب الكونغو الديمقراطية المتوقعة ضد منتخب المغرب اليوم السبت في مباراة الذهاب من المرحلة الثالثة للتصفيات الافريقية لكأس العالم فمن المتوقع ان يلعب منتخب الكونغو الديمقراطية مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: جويل كيسومبوا؛ وفي خط الدفاع: ديوميرسي أمالي، مارسيل تيسيران، تشانسيل مبمبا، كريستيان لوينداما؛ وفي خط الوسط: إيدو كايمبي، باستيان صموئيل، آرثر ماسواكو، جايل كاكوتا؛ اما في خط الهجوم: يانيك بولاسي، سيدريك باكامبو.

تشكيلة المغرب المتوقعة ضد الكونغو الديمقراطية

بالنسبة الى تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة ضد منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم الجمعة في المباراة التى ستقام على ارض ملعب الشهداء فمن المتوقع ان يلعب المنتخب المغربي مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: أحمد رضا تقناوتي؛ وفي خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أجورد، آدم مسينة؛ وفي خط الوسط: سفيان امرابط، وفي خط الوسط الهجومي: طارق تسودالي، سليم أمل الله، عمران لوزا، سفيان بوفال؛ اما في خط الهجوم: ايوب الكعبي.