تراند اليوم : اغاني رمضان .. اغاني رمضان القديمه تحميل أجدد اغانى رمضان mp3

نستعرض واياكم أجمل أغاني رمضان القديمة والجديدة، وشهرُ رَمَضَانَ هو الشهرُ التاسعُ في التقويم الهجري والذي يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يُعدّ أحد أركان الإسلام، حيث يمتنع المسلمون في أيامه عن الطعام و‌الشراب وأيضًا عن مجموعة من المحظورات التي تبطل الصوم من الفجر وحتى غروب الشمس.

وظهرت الكثير من أغاني الشهر الفضيل التي تتغنى بها الأمة الاسلامية احتفالاً بقدوم هذا الشهر المبارك وتهليلاً به والتعبير عن فرحتهم، ففي شهر رمضان المبارك يقوم الناس بطقوس وأجواءٍ رمضانية تشعر المسلم بالبهجة والفرح وزرع أواصل المحبة والمودة بين الناس، والأغاني الرمضانية تعطي شعور بالفرح والسعادة وتقوية روابط الأخوة والمودة والمحبة بين الجيران والأقارب، ومن هذه الأغاني الرمضانية أغنية رمضان جانا والتي غناها المطرب محمد عبد المطلب، وسوف نقدم في هذا المقال كلمات اغنية رمضان جانا بالتفصيل.

كلمات أغنية رمضان جانا

أغنية رمضان جانا من الأغاني الرمضانية التي يتغنى بها المسلمين احتفالاً بالشهر المبارك للتعبير عن فرحتهم بقدومه، وهذه الأغنية من الأغاني التي قدمها المطرب محمد عبد المطلب، ونقدم كلمات أغنبة رمضان جانا:

رمضان جانا وفرحنا به

بعد غيابه وبقاله زمان

غنوا وقولوا شهر بطوله

غنوا وقولوا

أهلا رمضان .. رمضان جانا

أهلا رمضان .. قولوا معانا

أهلا رمضان جانا

بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك

وفى السنة مرة تزورنا وبنستناك

من امتى واحنا بنحسبلك ونوضبلك ونرتبلك

اهلا رمضان جانا قولوا معانا

اهلا رمضان جانا

اهلا رمضان .. قولوا معانا

اهلا رمضان .. رمضان جانا

رمضان جانا وفرحنا به

بعد غيابه وبقاله زمان

غنوا معانا شهر بطوله

غنوا وقولوا

أهلا رمضان .. رمضان جانا

أهلا رمضان .. قولوا معانا

أهلا رمضان جانا

يوم رؤيتك لما تجينا زى العرسان

نفرح وننصب لك زينة اشكال والوان

فى الدخلة نبقى نطبلك ونهللك آه ونقولك

أهلا رمضان جانا قولوا معانا

أهلا رمضان جانا

أهلا رمضان .. قولوا معانا

أهلا رمضان .. رمضان جانا

رمضان جانا وفرحنا به

بعد غيابه وبقاله زمان

غنوا معانا شهر بطوله

غنوا وقولوا

أهلا رمضان .. رمضان جانا

أهلا رمضان .. قولوا معانا

أهلا رمضان جانا

يامسحراتي دوقلنا تحت الشباك

سمعنا وافضل غنيلنا للفجر معاك

واعمل ليلاتي هوليلة ثلاثين ليلة حلوة جميلة

أهلا رمضان جانا قولوا معانا

أهلا رمضان جانا

أهلا رمضان .. قولوا معانا

أهلا رمضان .. رمضان جانا

رمضان جانا وفرحنا به

بعد غيابه وبقاله زمان

غنوا معانا شهر بطوله

غنوا وقولوا

أهلا رمضان .. رمضان جانا

أهلا رمضان .. قولوا معانا

أهلا رمضان جانا

أغنية رمضان جانا من الأغاني الرمضانية التي تعبر عن سعادة وفرحة المسلمين بهذا الشهر الكريم، قدمنا في هذا المقال كلمات اغنية رمضان جانا، فأهلا رمضان شهر الخير والبركة رمضان جانا بعد غيابه وبقاله زمان غنوا معانا شهر بطوله أهلا رمضان.. رمضان جانا.

كلمات أغنية رمضان اهلا اهلا كيف الحال

في هذا الموضوع وعلى عجالة سنرفق لكم كلمات هذه الأغنية الجميلة مرحب مرحب يا هلال، أو أهلا أهلا كيف الحال، وهي من الأغاني الفريدة لحمود الخضر صاحب الصوت المميز في الوسط الخليجي الواسع.

مرحب مرحب يا هلال

أهلاً أهلاً كيف الحال؟

مرحب مرحب يا هلال

أهلاً أهلاً كيف الحال؟

قد غبت وإليك اشتقنا

وانتهى بعدك صار وصال

نعطي صبراً

نأخذ أجراً

والله يرانا ويسمعنا

نغفر زلة

نوصل أهلا

لأن رمضان يجمعنا

نشيد عن رمضان للاطفال مكتوب

أجمل الأغاني التي طرحها الفنين من اجل شهر رمضان الكريم، نقدمها لكم من خلال الفقرات التالية، فمن اجل الوصول إليها نقدم لكم الأفضل دوما، والتي تعتبر من أجمل الأناشيد التي سمعتها في صغير، وحتى الأن، والتي نعرض لكم من خلل هذه الأغاني الجميلة.

هِلاَلُ الخَيرِ وَالإحْسَانْ

لِشَهْرِ الصَّومِ وَالقُرآنْ

يُنادِي: أيُّهَا البَاغِي

لِخَيْرٍ، قَدْ أَتَى رَمَضَانْ

تُزَيَّنُ فِيهِ جَنَّاتٌ

لِمَنْ يَرجُو رِضَا الرَّحمنْ

وَتُغْلَقُ فِيهِ نِيرَانٌ

فَمَنْ يُحْجِمْ عَنِ العِصْيَانْ؟

يُصَفَّدُ فِيهِ شَيْطَانٌ

فَشُدُّوا العَزْمَ يا فِتْيَانْ

لِجَنَّاتٍ وَرَوْضَاتٍ

وَحُورِ العِينِ وَالرَّيحَانْ

**************************

رمضان هل هلاله فاستبشروا بقدومه

و بصومه و صلاته و بذكره و خشوعه

فاضت علينا رحمته بالخير من ينبوعه

قد عاد يشرق بالهدى يا مرحباً برجوعه

*******************************

بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور

فيك العطايا والاجور يا مرحبا زين الشهور

Jour après jour , un monde d’amour des océans , soyez la bienvenue

Meilleur des mois , bienvenue bonheur et joie

Notre mois saint , bonheur et bien

**********************************

وحوى يا وحوى

وحوي يا وحوي مرحب رمضان

رمضان جنة جت من الرحمن

شمعة بتكبر

ايوحه

في فنوس أخضر

ايوحه

رمضان نور

وهلاله يبان دائما فرحان

رمضان فرحة

ايوحه

شجرة و طرحه

ايوحه

اديني بلاحه

ايوحه

بيتك عمران بيميش رمضان

وحوي يا وحوي مرحب رمضان

رمضان جنة جت من الرحمن

أصحي يا نايم ربك دايم

ده سحور بركه و خير للصايم

شمعة بتكبر

ايوحه

في فنوس أخضر

ايوحه

رمضان نور

وهلاله يبان دائما فرحان

رمضان فرحة

ايوحه

شجرة و طرحه

ايوحه

اديني بلاحه

ايوحه

بيتك عمران بيميش رمضان

شبابيك الوان

في حطان و بيبان

زينت رمضان

فرحان من قلبي زي زمان

وحوي يا وحوي مرحب رمضان

رمضان جنة جت من الرحمن

**********************************

حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو

حل الكيس و ادينا بقشيش

يا نروح منجيش يا حلو

عادت و بلادي بتروي سعادة

و ايات المجد شموع منئاده

و الراية فوق قنالي منورة الليالي

و ارضنا الحبيبة مفيهاش ايد غريبة

و المجد للعروبة طول السنين يا حلو

عادت و بلادي الغالية بقت حاجه تانية

بتقول الكلمة ترن فكل الدنيا

و فكل يوم جهادنا بتزيد انوار بلادنا

و ارضنا الحبيبة مفيهاش ايد غريبه

و المجد للعروبة طول السنين يا حلو

حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو

حل الكيس و ادينا بقشيش

لا نروح منجيش يا حل

عقبال ما تجينا … يا رمضان

في العام الجاي… يا رمضان

و نغني معاك علي دق الطبله و صوت الناي

يا روضه للعبادة الخير معاك زياده

دي ارضنا الحبيبة مفيهاش ايد غريبة

و المجد للعروبة طول السنين يا حلو

حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو

حل الكيس و ادينا بقشيش

لا نروح منجيش يا حلو

لياليك الحلوة الزينة عالملفية هلوا

****************************

لما تلاقى نجوم السما مليانة ايمان

واما تلاقى الخير والحب فى كل مكان

واما تلاقى هلال نور فى السما فرحان

يبقى بعوده رجوعك لينا يارمضان

حلو حلو عيال فرحانه بالفوانيس

وحوى يا وحوى مسحراتيه وناس بتهيص

والكل اتجمعوا فى تراويحك يركعوا

فى المغرب يفطروا على الاذان

حلو حلو عيال فرحانه بالفوانيس

وحوى يا وحوى مسحراتيه وناس بتهيص

والكل اتجمعوا فى تراويحك يركعوا

فى المغرب يفطروا على الاذان

لما تلاقى نجوم السما مليانة ايمان

واما تلاقى الخير والحب فى كل مكان

واما تلاقى هلال نور فى السما فرحان

يبقى بعوده رجوعك لينا يارمضان

***********************

تيجو نصوم شهر رمضان

زي موصانى ربنا

صوم وصلاة ونقرأ القرآن

ونقيم الليل كلنا

ونزكي وندي الغلابة

في ناس كتير

أوي محتاجة

ونحس بيهم

وبيدمعو عنيهم

انت ادعي وربنا

يديلك الحاجة

عيزين طول الشهر ده

نلم شمل العيلة

نفضل على طول بالشكل ده

نسأل على بعض كل ليلة

ونصالح الزعلانين

ونحس بالمحتاجين

دول برضو أهلنا

كلنا عايزين برمضان

نفضل زي ماحنا

صوم وصلاة وقرآن وإيمان

حنلاقي الدنيا أحلى

مين عارف نهايته امتى

مين عارف نهايته فين

مين عارف نهايته امتى

مين عارف نهايته فين

يارب ارزقنا انت

يارب ارزقنا انت

يارب ارزقنى انت

*****************

رمضان جانا وفرحنا به

بعد غيابه وبقاله زمان

غنوا وقولوا شهر بطوله

غنوا وقولوا اهلا رمضان

رمضان جانا اهلا رمضان

قولوا معانا اهلا رمضان

بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك

وفى السنة مرة تزورنا وبنستناك

من امتى واحنا بنحسبلك ونوضبلك ونرتبلك

اهلا رمضان جانا قولوا معانا اهلا رمضان

رمضان جانا اهلا رمضان

قولوا معانا اهلا رمضان

يوم رؤيتك لما تجينا زى العرسان

نفرح وننصب لك زينة اشكال والوان

فى الدخلة نبقى نطبلك ونهللك اه ونقولك

اهلا رمضان جانا قولوا معانا اهلا رمضان

رمضان جانا اهلا رمضان

قولوا معانا اهلا رمضان

يا مسحراتي دوقلنا تحت الشباك

سمعنا وافضل غنيلنا للفجر معاك

واعملنا هوليلة تلاتين ليلة حلوة جميلة

اهلا رمضان جانا قولوا معانا اهلا رمضان

رمضان جانا اهلا رمضان

قولوا معانا اهلا رمضان

رمضان جانا وفرحنا به

بعد غيابه وبقاله زمان

غنوا وقولوا شهر بطوله

غنوا وقولوا اهلا رمضان

رمضان جانا اهلا رمضان

قولوا معانا اهلا رمضا

اهلا اهلا يا رمضان بعد الغيبه هيلالك بان

شهر عباده و زكي و صيام تحلي ايامه بزكر الله

شهر البار علي الاسلام جاي بالخير و السعد معاه

و افرحنالك بعد غيابك مرحب مرحب والله زمان بعد الغيبه هيلالك بان

ههل هلاله شهر النور عمره م يخلف في المواعيد

شهر كريم و هلا و سرور بيهنينه و بعده العيد

و في ايامك يحلي صيامك جبت الخير اشكال و الوان

بعد الغيبه هيلالك بان

كل منانا ايامه تطول و في لياليه نسمع قران

يا مفضل عند الرحمن بعد الغيبه هيلالك بان

**************************************

اصحي يا نايم مفيش دايم غير الدايم

روايح هابه من الجنه يا عز اللي هيتهنا دانا طمعان و بتمني

اشوف نورها و طول خيرها و اطول في الضله مع طيرها

و مين هيفوت غير الصايم مفيش دايم غير الدايم

يا روح النور يا سي الهايم

قول للصاحي و النايم مفيش دايم غير الدايم

يا مدبولي يا عبدالله يا بختوا من بني و علا و شوف نوره بيتجلي و نام ساعه م قام ساعه و قال دي الدنيا خداعه

وقال للصاحي و النايم مفيش دايم غير الدايم

اصحي يا نايم و حد الدايم

*****************************

شوفوا رمضان

يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان خفه دمه

بر و تقوي …..مدفع يضرب

طبله تضرب في عز الليل علي حسها الحبايب يتلموا

هاتو الفوانيس بيضه و لمعه وفي كل فانوس ولعوا شمعه

النور هيلم سكتنا و الشر يطلع من بيتنا

و كل مهموم يترك هاموا

يا ولاد حارتنا

ايه

اتلموا اتلموا

ادوا فروض الصلاه و الصوم

احسن و زكي عن مالك و اللي تجود بيه يبقالك مينا و الينا عايد الينا

شوفوا رمضان خفه دمه خفه دمه

بر و تقوي …فرحه

مدفع يضرب

رمضان يا شهر الخير يا كريم تسعد فقير و تهني يتيم

وتلم روايح من الجنه وان كنت رايح هتجيلنا و هتلاقينا مليين ايدينا

نلقاك صغار و كبار يتلموا

يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا

*********************************

هاتو الفوانيس يا ولاد

هاتو الفوانيش يا ولاد هاتوا الفوانيش هانزف عريس يا ولاد

هيكون فرحوا تلاتين ليله هنغني و نعمل هوليله و هنشبع من حلوياته

هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس

كل حبايبه راح يعزمهم متواعدين وياه هيفطرهم و يسحرهم

و الخير جيبه معاه

هنغير ريقنا علي خشاف و الفول راح يتاكل حاف و كنافه و قطايف بيضه

وو هتكون سناتكم بيضه و الصايم يديه حسناته

هاتوا الفوانيس يا ولاد

هيكون فرحه تلاتين ليله

من العشا راح تتلم صحابنا و نروح كل مكان و نغني علي نور فوانيسنا اه يا بنت السلطان ويا بخت اللي يصالح صاحبه و يسبق بالخير و يروحله

انشاءالله ميقطعلينا عادي ويدنوا عليكم بسعاده

هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هانزف عريس

هيكون فرحه تلاتين ليله و نغني و نشبع من حلوياته

علي صوت الطبله يصحينا ينادينا بحنان قوم صلي علي الهادي نبينا

يالله اصحي يا نعسان يا صايم قوم وحد ربك من غيره يعزك و يحبك

و متنسوش يا ولاد العيد بعده هييجي بلبس جديد و اللي هيصلي هيشوف طلباته

هاتو الفوانيس يا ولاد هاتو الفوانيس

كلمات اغنية حالو يا حالو رمضان كريم يا حالو مكتوبة

وهنا إليكم كلمات اغنية حالو يا حالو رمضان كريم يا حالو مكتوبة ولتتعرفوا على كلماتها لتتعلموا كيفية اغنيتها فى الأغاني المسموعة وهي: