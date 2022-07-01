تراند اليوم : متى تبدا الدراسه في المملكة العربية السعودية 2018- 1439 التقويم الدراسي للعام:: 1439-1440 السعودية موعد عودة المدارس 1440 السعودية

من المقرر أن تبدأ اول ايام الدراسية في الفصل لدراسي الاول في السعودية بتاريخ 22-12-1439 هـ ، الموافق 2-9-2018 مـ ، لجميع المدارس في المملكة العربية السعودية.
حيث نزودكم اليوم بالتقويم الدراسي لطلاب المملكة العربية السعودية للعام 1440 - 2018 وجميع الاعوام الدراسية القادمة ، لجميع طلاب السعودية ، لكي يتمكنوا من الاطلاع الجيد على التقويم الدراسي وموعد العودة الى المدارس.
| التقويم الدراسي للعام:: 1439-1440
|الموضوع
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
|1439/12/22
|2018/09/02
|إجازة اليوم الوطني
|1440/01/13
|2018/09/23
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|1440/04/09
|2018/12/16
|بداية إجازة منتصف العام
|1440/04/20
|2018/12/27
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
|1440/04/30
|2019/01/06
|بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
|1440/08/16
|2019/04/21
|بداية اجازة نهاية العام
|1440/08/27
|2019/05/02
|
التقويم الدراسي في المملكة العربية السعودية للسنوات القادمة :
| التقويم الدراسي للعام:: 1443-1444
|الموضوع
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
|1443/06/13
|2022/01/16
|بداية اجازة عيد الفطر
|1443/09/20
|2022/04/21
|بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر
|1443/10/07
|2022/05/08
|بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
|1443/10/21
|2022/05/22
|بداية اجازة نهاية العام
|1443/11/03
|2022/06/02
| التقويم الدراسي للعام:: 1442-1443
|الموضوع
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي
|1443/01/21
|2021/08/29
|إجازة اليوم الوطني
|1443/02/16
|2021/09/23
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|1443/05/15
|2021/12/19
|بداية إجازة منتصف العام
|1443/05/26
|2021/12/30
| التقويم الدراسي للعام:: 1441-1442
|الموضوع
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي
|1442/01/11
|2020/08/30
|إجازة اليوم الوطني
|1442/02/06
|2020/09/23
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|1442/05/05
|2020/12/20
|بداية إجازة منتصف العام
|1442/05/16
|2020/12/31
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
|1442/06/04
|2021/01/17
|بداية اجازة عيد الفطر
|1442/09/17
|2021/04/29
|بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر
|1442/10/06
|2021/05/18
|بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
|1442/10/11
|2021/05/23
|بداية اجازة نهاية العام
|1442/10/22
|2021/06/03
| التقويم الدراسي للعام:: 1440-1441
|الموضوع
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
|1441/01/02
|2019/09/01
|إجازة اليوم الوطني
|1441/01/24
|2019/09/23
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|1441/04/25
|2019/12/22
|بداية إجازة منتصف العام
|1441/05/07
|2020/01/02
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
|1441/05/24
|2020/01/19
|بداية اجازة عيد الفطر
|1441/09/14
|2020/05/07
|بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر
|1441/10/08
|2020/05/31
|بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
|1441/10/10
|2020/06/02
|بداية اجازة نهاية العام
|1441/10/19
|2020/06/11
اسماعيل الماحي
كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم