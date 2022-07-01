تراند اليوم : "الناجحين" -- نتائج الصف الثالث متوسط ٢٠١٨ تحميل محافظة بغداد

بامكانكم اليوم تحميل كافة نتائج الثالث المتوسط 2018 في محافظات بغداد والرصافة الاولى - الرصافة الثانية - الرصافة الثالثة - الكرخ الاولى - الكرخ الثانية - الكرخ الثالثة - البصرة - نينوى - الانبار - المثنى - النجف - كربلاء - واسط - بابل - ديالى - القادسية - ذي قار - صلاح الدين - كركوك - ميسان لجميع الطلاب والطالبات فور اعلان النتيجة.

أكدت مديرية تعليم بغداد أن نتائج الثالث المتوسط في كافة المدن محافظة بغداد لم تعلن حتى اللحظة، حيث لم تظهر نتائج الثالث المتوسط في الرصافة الاولى والثانية، ونتائج الثالث التوسط في الكرخ، على أن يتم اعلانها خلال الساعات القادمة رسميا عبر موقع وزارة التعليم وموقع النجاح.

نتائج الثالث المتوسط 2018

أول بأول قرائنا الكران طلاب الثالث المتوسط نطلعكم على آخر أخبار الثالث المتوسط في العراق ومواعيد الاعلان عن جميع النتائج وروابط الفحص المباشر للنتائج، حيث يسعى طلاب الثالث المتوسط في العراق للاطلاع على نتائج امتحانهم النهائية لجميع المحافظات العراقية فور صدورها.

فبعد انتهاء الطلبة والطالبات الصف الثالث المتوسط، من أداء آخر أمتحان لهم، قامت لجان الامتحانات في البدء الفوري في تصحيح أوراق الاختبارات الخاصة بهم، ورصد الدرجات أستعداداً لإعتمادها من وزير التربية والتعليم والإعلان عنها للطلبة والطالبات.

وزراة التربية والتعليم العراقية أكدت أنها لم تحدد حتى اللحظة موعد رسمي لاعلان نتائج الثالث المتوسط لعام 2018، مرجحة ان يتم الاعلان عنها خلال الايام القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن المسئولون بوزارة التربية والتعليم قد أكدوا على أن كافة الاختبارات قد جاءت سهلة وفي متناول الطالب المتوسط فلم يخرج أي سؤال في الامتحان عن كتاب المدرسة.

روابط فحص نتائج الثالث المتوسط 2018

موقع ناجح نتائج الصف السادس الابتدائي 2018

هذا وبامكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة اختبار الثالث المتوسط 2018 بشكل حصري وسريع والاطلاع على كشف الدرجات من خلال الرابط التالي ، في الرصافة وبغداد وكل المحافظات العراقية.

رابط تحميل نتائج السادس الابتدائي 2018 الفصل الثاني.

حيث نرفق لكم اليوم رابط مباشر لموقع شبكة أخبار الناصرية للاطلاع على كافة نتائج الثالث المتوسط 2018 الدور الاول فور صدورها، عبر الرابط التالي .

بكل سهولة حمل الان نتائج الثالث المتوسط 2018 العراق رسميا عبر الرابط السابق لجميع الطلاب والطالبات.