تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2022 المغرب .. résultats bac 2022 maroc نتائج الامتحان الجهوي 2022

كشفت وزارة التربية الوطنية عن الموعد الرسمي للاعلان عن نتائج البكالوريا للعام 2022 لجميع الفروع الدراسية في جميع الولايات كافة .وتستعد الوزارة لاعلان نتائج البكالوريا للعام 2022 في المغرب ابتداءاً من يوم الاربعاء، بعد انتهاء الوزارة من تدقيق وفحص نتائج الطلاب ومراجعتها قبيل اعلانها لجميع الطلاب الباك.

نتائج البكالوريا 2022 بالمغرب دورة يونيو ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من يوم 15 يوليوز المقبل, ونتائج الدورة الاستدراكية من ذات الامتحان يوم 29 يوليوز 2022 .

وحسب بلاغ للوزارة، فإن إجراء المداولات، سيتم ابتداء من يوم الاثنين 13 يوليوز 2022 ، ليتم الإعلان عن النتائج في أجل أقصاه يوم الأربعاء 15 يوليوز 2022 .

وللتذكير، فقد سجلت امتحانات هذه السنة مجموعة من الانتقادات، إذ على الرغم من أن امتحانات البكالوريا شملت هذه السنة فقط دروس الدورة الأولى بسبب تداعيات فيروس كورونا، فإن هناك شبه إجماع على صعوبة بعض الاختبارات، خاصة في المواد العلمية.

وكان اختبار مادة الرياضيات، الذي اجتازه التلاميذ صباح الثلاثاء الماضي، هو أبرز الاختبارات صعوبة التي اشتكى منها عدد من المرشحين، وأيضا اختبار مادة الفيزياء خاصة بالنسبة إلى شعبتي العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض.

تاريخ الاعلان عن نتائج البكالوريا 2022 بالمغرب

سيعلن عن نتائج الدورة العادية لامتحان الباكالوريا للمترشحين المتمدرسين والاحرار في 15 يوليوز 2022 ، فيما ستنظم الدورة الاستدراكية من 22 إلى 24 يوليوز 2022 بالنسبة لجميع الشعب والمسالك، بينما سيتم الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية في أجل أقصاه 29 يوليوز 2022 .

نتائج البكالوريا 2022 المغرب

توجد طريقتين رسميتين للاطلاع على نقط ونتائج البكالوريا اما عبر موقع bac.men.gov.ma او www.men.gov.ma او مسطحة www.taalim.ma .

نتائج البكالوريا 2022 عبر bac.men.gov.ma

ملاحظة : الموقع يقدم المعدل المحصل عليه والميزة والنتيجة ناجح او راسب, قد تجد مشاكل في فتح الموقع لكن انتظر قليلا وقم بتحديث الصفحة.

قم بالدخول الى موقع bac.men.gov.ma او www.men.gov.ma واستعمل رقم مسار الخاص بك في الاطار المخصص.

نتائج البكالوريا 2022 عبر www.taalim.ma

- اسم المستعمل ( البريد الإلكتروني) N°[email protected]

- القن السري : المسلم من إدارة المؤسسة لمن لم يقم بتغييره أو القن الجديد لمن قام بتغييره.

(ولمن فقد كود الدخول : الحل الوحيد هو التوجه لادرة الثانوية التي يتابع فيها المترشح(ة) حاليا دراسته من أجل الحصول على كود جديد ، وهو أمر أساسي ايضا من أجل الترشيح لمنتحتي، بالاضافة طبعا لمعرفة تفاصيل نتائج الباك حسب المواد في وقت مبكر)

- يجب التفريق بين كود الدخول لفضاء المتمدرس (مسار) ، وكود الدخول للبريد الاليكتروني taalim.ma ، حيث هناك من المترشحين من له اختلاف بينهما لمن لم يقم بالتغيير.

بعد الدخول عبر الرابط : www.taalim.ma

ستصلك رسالة فيها كود على الجيميل الذي دخلته,

نتائج البكالوريا 2022 للمترشحين الاحرار باك حر

يرجى من المترشحات والمترشحين الأحرار الولوج لموقع “ترشيحات”عبر الرابط candidaturebac.men.gov.ma قصد الحصول أساسا على القن السري من أجل التمكن من التعرف على النتائج أو القيام بإجراء أية عملية أخرى (منحتي).

بعد ذلك تضغط على تسجيل الدخول يجب ادخال اسم المستعمل الذي هو رقم بطاقتك الوطنية والقن السري الخاص بك, ثم ضمن ملف الترشيح الذي قمت بملئه عند تقدمك للترشيح بأسفل الصفحة تجدون البريد الإلكتروني مع القن السري لولوج مسطحة www.taalim.ma حيث يمكنهم تفعيل هذا البريد الإلكتروني.

وبعد الحصول على الكود يتم الدخول عبر الرابط : Taalim.ma

وادخال المعلومات المسجلة في حسابك ترشيحات، مثال: البريد الإلكتروني [email protected]

وستقوم بالاجابة على ثلاثة اسئلة سرية ويجب تذكر الاجابة او حفظها في مكان يمكنك الاطلاع عليها ان فقدت كلمة مرورك

إذا تم نسيان القن السري الذي تم تفعيله بمسطحة (taalim.ma)، يمكن استعمال القن السري الظاهر أعلاه بعد تهيئته بالضغط على زر تهيئة القن السري.

ثم ستضغط على خانة outlook التي ستجدون فيها الاستدعاء الخاص بالامتحان ومواعيدها والنتائج والتسجيل بالمنحة وببعض المؤسسات التعليم العالي.